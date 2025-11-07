Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Bắc Ninh xem xét việc quản lý thu chi tiền lễ hội và công đức di tích

Nguyễn Thắng
TPO - Tỉnh Bắc Ninh đang xem xét việc quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch hoạt động thu, chi tài chính trong tổ chức lễ hội và sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Các ban quản lý di tích kiêm nhiệm có trách nhiệm thống nhất với người đại diện cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo hoặc chủ sở hữu di tích trong việc sử dụng nguồn công đức, tài trợ cho các hoạt động phù hợp. Việc sử dụng tiền phải đảm bảo chi cho các dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ cảnh quan, trên tinh thần tiết kiệm, đúng quy định và phù hợp với nguồn thu thực tế của từng di tích.

Số tiền công đức, tài trợ đối với các di tích do đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý di tích kiêm nhiệm quản lý (trừ các khoản công đức, tài trợ có mục đích, địa chỉ cụ thể) được trích 5% để tạo nguồn kinh phí tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh, nộp về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31/1 hằng năm, 25% dành cho hoạt động lễ hội định kỳ do cơ quan nhà nước tổ chức, 35% để chi cho hoạt động thường xuyên của đơn vị hoặc ban quản lý di tích.

Phần còn lại được sử dụng cho các khoản chi đặc thù của di tích, nếu còn dư sẽ được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn.

Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Ninh).

Trong trường hợp di tích đồng thời là cơ sở tôn giáo, đơn vị sự nghiệp công lập phải thống nhất với đại diện cơ sở tôn giáo trong việc sử dụng tiền công đức, nhưng tối thiểu phải dành 15% tổng số thu cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng, cải tạo công trình phụ trợ, đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Các đơn vị được giao quản lý tiền công đức, tài trợ phải thực hiện đầy đủ quy trình lập dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán thu chi theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Nguyễn Thắng
