Xã hội

Google News

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ người lao động vùng bão lũ

Phùng Linh
TPO - Ngày 5/11, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do bão lũ tại Xí nghiệp May Phú Long và Công ty TNHH Hải Triều.

Tại chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ người lao động tỉnh Lâm Đồng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho đoàn viên, người lao động ở tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: HL.

Trong đó, đoàn trực tiếp trao 50 suất quà tại Xí nghiệp May Phú Long và 20 suất quà tại Công ty TNHH Hải Triều, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Các phần quà còn lại được Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng khẩn trương rà soát, lập danh sách và sẽ trao tận tay người lao động trong những ngày tới.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chia sẻ: “Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng, tình cảm của cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước, góp phần giúp người lao động vùng bão lũ vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và yên tâm làm việc.”

Đại diện các doanh nghiệp bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tổ chức công đoàn, khẳng định đây là nguồn động viên lớn để đoàn viên, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục gắn bó với công việc và doanh nghiệp.

Những hoạt động thiết thực như thế này một lần nữa cho thấy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, đặc biệt là khi họ gặp rủi ro, thiên tai. Sự đồng hành, sẻ chia kịp thời của công đoàn chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp người lao động yên tâm sản xuất và tin tưởng hơn vào mái nhà chung của mình.

Phùng Linh
#Liên đoàn Lao động #bão lũ #hỗ trợ người lao động #Lâm Đồng #quà tặng

