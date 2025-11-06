Cụ ông 70 tuổi suýt bị lừa mất 300 triệu đồng

Trước đó, Công an xã Lương Tài nhận được tin báo từ ngân hàng về việc một người đàn ông đến giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu bị lừa đảo, thao túng tâm lý. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại ngân hàng để xác minh, làm rõ.

Người đàn ông được xác định là ông Nguyễn Văn Th (SN 1955, trú tại thôn Phượng Trì, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Ông Th cho biết, trước đó quen biết qua mạng xã hội Zalo với một thanh niên tự xưng là “Thành”, sử dụng tài khoản có tên “Dung”, nhận là người thân trong gia đình. Sau thời gian trò chuyện, đối tượng “Thành” thuyết phục ông Th chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm 300 triệu đồng vào tài khoản do hắn cung cấp.

Cơ quan chức năng kịp thời giúp ông Th tránh bị lừa đảo.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, lực lượng Công an xã Lương Tài đã nhanh chóng tuyên truyền, giải thích và vận động ông Th không thực hiện giao dịch. Sau khi được cán bộ công an phân tích, ông Th nhận ra mình đang bị lừa và dừng việc rút tiền, tránh được thiệt hại lớn về tài sản.

Công an xã Lương Tài khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ hoặc đối tượng trên mạng xã hội; tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không làm theo hướng dẫn từ tin nhắn, cuộc gọi nghi ngờ.