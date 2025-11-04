Thêm 316 tỷ đồng quyên góp cho đồng bào vùng bão lũ

TPO - Hưởng ứng lời kêu gọi sẻ chia, đồng hành cùng đồng bào vùng bão lũ của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - năm 2025, chỉ sau 10 ngày, chương trình đã quyên góp được hơn 300 tỷ đồng.

Lễ bế mạc Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - năm 2025 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có phát biểu tổng kết tại lễ bế mạc. Cùng dự buổi lễ có đông đảo lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đại diện các cơ quan ngoại giao, quốc tế và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực hiện. Hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng diện tích 130.000 m2, quy tụ 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - năm 2025 là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra một chặng đường mới cho chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa quốc gia mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

"Đúng với chủ đề Kết nối con người với sản xuất kinh doanh, hội chợ là diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại, sàn giao dịch thực chất, nơi khẳng định con người chính là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Hội chợ đã thu hút hơn một triệu lượt khách tham quan, hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoài nước với giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng", Thủ tướng nêu.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hoá Việt trong Lễ bế mạc Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hội chợ không chỉ dừng lại ở các giao dịch thương mại, mà còn kiến tạo không gian kết nối đa chiều, nơi công nghệ hiện đại, hòa quyện với những giá trị văn hóa truyền thống.

Lễ bế mạc Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - năm 2025 không chỉ là dịp tổng kết những kết quả ấn tượng, tri ân các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương đã đồng hành cùng hội chợ, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái thông qua chương trình Mùa thu hy vọng - Chia sẻ yêu thương do Thủ tướng Chính phủ phát động trong Lễ khai mạc.

﻿ ﻿ ﻿ Đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trao tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ cho đại diện ban tổ chức hội chợ.

Theo đó, chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ đã thu được 316 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, sự chia sẻ của cộng đồng với bà con vùng bão, lũ. Tinh thần nhân ái này chính là biểu tượng cao đẹp nhất cho truyền thống quý báu, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của dân tộc ta, là nền tảng, là sức mạnh nội sinh để chúng ta tiến xa, tiến vững chắc hơn nữa trên con đường phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước thực tế Việt Nam chuẩn bị phải đối phó với cơn bão số 13 đang mạnh lên ngoài biển Đông, Thủ tướng tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục đồng hành, chung tay ủng hộ, chia sẻ mất mát, tiếp thêm một động lực để người dân vùng thiên tai, bão lũ kiên cường, vững vàng trước khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh.

30 tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh Không gian trưng bày tiêu biểu tại Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - năm 2025.

Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - năm 2025 khép lại bằng những con số ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo động lực lan tỏa tích cực, khơi dậy sự mong chờ của hàng triệu người dân dành cho Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất - năm 2026.