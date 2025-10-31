Phim có Lê Khánh sắp rời rạp

TPO - "Chị ngã em nâng" rơi vào cảnh đìu hiu phòng vé. Sau gần một tháng công chiếu, bộ phim chỉ bán được khoảng 3 vé/ngày. Với số lượng vé bán ra thấp, phim có thể rời rạp vào tuần tới.

Theo Box Office Vietnam, trong ngày 31/10, phim Chị ngã em nâng chỉ bán được 3 vé, thu về 240.000 đồng với 3 suất chiếu. Với số lượng vé bán ra thấp, phim có thể rời rạp vào tuần tới. Đến nay, phim thu về 15,9 tỷ đồng.

Phim khởi chiếu toàn quốc từ ngày 3/10, nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu ngày. Ba ngày cuối tuần đầu sau khi phát hành (3-5/10), Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh thu 6,34 tỷ đồng từ 69.117 vé/3.643 suất chiếu, riêng Chủ nhật (5/10) đạt 2,27 tỷ đồng/24.341 vé.

Trong ngày 31/10, phim Chị ngã em nâng chỉ bán được 3 vé, thu về 240.000 đồng với 3 suất chiếu.

Chị ngã em nâng là tác phẩm điện ảnh khai thác sâu thông điệp về tình thân, gia đình và những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Phim xoay quanh gia đình hai chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn). Tuổi thơ yên bình của họ gắn liền với nghề làm nhang truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, tai nạn bất ngờ xảy ra đã cướp đi sinh mạng của đấng sinh thành, từ đó Thương vừa đóng vai chị, vừa đóng vai cha mẹ để bảo vệ, nuôi dạy em trai Lực.

Lớn lên trong điều kiện không đủ đầy, tuy nhiên với bản lĩnh cùng những lời dạy ăn sâu vào tâm thức của cha mẹ dành cho Thương, người chị này đã kiên trì đầy nghị lực để quyết tâm thay đổi cuộc sống. Khi trưởng thành, Thương thành công và mong muốn em trai cũng phải đi theo con đường mà mình đã dọn sẵn. Sự áp đặt đó vô tình tạo nên những mâu thuẫn và biến cố liên tiếp, đẩy cả Thương và Lực ngày càng xa nhau, thậm chí đi đến bước đường sinh tử.

Chị ngã em nâng là phim tâm lý gia đình tiếp theo của đạo diễn Vũ Thành Vinh.

Là phim tâm lý gia đình, Chị ngã em nâng có nhiều phân cảnh diễn xuất tâm lý nặng, nhiều pha hành động nguy hiểm mà diễn viên phải tự mình thực hiện, cùng các mảng miếng hài bắt trend đang được khán giả yêu thích. Tất cả được dung hòa trong kịch bản để tạo nên trải nghiệm vừa kịch tính vừa gần gũi, khiến người xem không thể rời mắt.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Quốc Trường, Lê Khánh, Uyển Ân, Thuận Nguyễn, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy, Phương Lan, Thanh Thức, Tạ Lâm…