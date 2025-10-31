Khai mạc Lễ hội Ok Om Bok

TPO - Tối 30/10, tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2025. Sự kiện diễn ra từ 30/10-5/11 với chủ đề Khám phá và trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Ok Om Bok.

Tuần lễ với chuỗi hơn 19 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch đa dạng. Đặc biệt, điểm nhấn là Đêm Lễ hội Ok Om Bok tại danh thắng Ao Bà Om - di sản biểu tượng của văn hóa Khmer, của sự giao hòa của đất, của trời, của nước và của người, là thông điệp sống động về khát vọng vươn lên, khẳng định bản sắc và niềm tự hào văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết sự kiện diễn ra trong niềm vui, khí thế và kỳ vọng mới sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh dấu mốc quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới, trong đó văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho phát triển.

Theo ông Thiện, sau khi hợp nhất với Trà Vinh và Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long có vị thế chiến lược đặc biệt của vùng Nam Bộ, là trung tâm kết nối giữa tiểu vùng sông nước Cửu Long với biển Đông và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nơi đây còn được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, quê hương của nhiều danh nhân tiêu biểu, những người con ưu tú có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, cho đất nước và dân tộc.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc.

Tỉnh Vĩnh Long mới được thừa hưởng những giá trị văn hóa quý báu của Trà Vinh và Bến Tre… Tất cả tạo nên một Vĩnh Long mới thống nhất trong đa dạng. Với kho tàng di sản văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc, toàn tỉnh hiện có 214 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng (2 di tích quốc gia đặc biệt, 45 di tích quốc gia và 167 di tích cấp tỉnh), 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc cùng nhiều lễ hội, làng nghề truyền thống.

Đặc biệt, Lễ hội Ok Om Bok hàng năm của đồng bào dân tộc Khmer là một trong những lễ hội tiêu biểu nhất của văn hóa Nam Bộ. Đây là dịp tạ ơn thần Mặt Trăng - biểu trưng cho sự sinh sôi, phồn thực, mang lại mùa màng tươi tốt, là không gian văn hóa kết nối con người với thiên nhiên, gắn kết cộng đồng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các dân tộc.

Đông đảo đại biểu cùng người dân tham dự.

"Tuần lễ cũng thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững. Đây cũng là minh chứng cho quyết tâm và cam kết của chính quyền địa phương về vai trò kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, du lịch phát triển với tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân…" - ông Thiện cho hay.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị phát huy tinh thần đoàn kết, mỗi người dân là một “đại sứ văn hóa”, góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định là “Phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết, yêu nước, khát vọng phát triển, giữ gìn và khơi dậy giá trị văn hóa vùng đất chín rồng, sức mạnh đồng khởi, mỗi người dân là biểu tượng của sự thân thiện, gắn kết và hiếu khách”.