Hào khí Nam bộ kháng chiến vẫn vang vọng, soi đường cho thế hệ hôm nay

TPO - Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau xây dựng TPHCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Sáng 23/9, tại Nhà hát Thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2025).

Đến dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, các đồng chí lãnh đạo thành phố, cùng đông đảo lão thành cách mạng các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM nêu rõ: Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Cũng ngày ấy, hơn một triệu người dân Nam bộ đã kéo về Sài Gòn, tổ chức mít tinh chào đón độc lập. Tuy nhiên, nhân dân miền Nam hưởng niềm vui thanh bình không được bao lâu thì thực dân Pháp theo chân quân đồng minh quay lại Sài Gòn, dùng vũ lực hòng xóa đi thành quả cách mạng, tái lập chế độ thuộc địa trên đất nước ta.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi lễ.

﻿Ảnh: Ngô Tùng

Đêm ngày 22, rạng sáng 23/9/1945, thực dân Pháp được sự trợ giúp của quân Anh đã nổ súng tấn công các vị trí của chính quyền cách mạng; quân và dân ta buộc phải đáp trả. Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam bộ đã phát lời kêu gọi khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và cả Nam bộ: "Tất cả đồng bào, già trẻ, trai gái hãy cầm vũ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược”.

“Ngày Nam bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững nền độc lập của nhân dân Nam bộ, là nguồn cổ vũ lớn lao và động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn dân tộc tiến lên giành lại nền độc lập, tự do. Đồng thời, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chung sức, đồng lòng, sáng tạo để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, ông Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định, suốt 8 thập kỷ qua, trang sử Nam bộ kháng chiến đã hòa chung cùng lịch sử kháng chiến và kiến quốc của cả dân tộc. Từ Nam bộ kháng chiến, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở đồng bào và chiến sĩ miền Nam ruột thịt chỗ dựa vững chắc, lực lượng to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Quân và dân Nam bộ đã thể hiện ý chí chiến đấu ngoan cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc và vinh dự được Bác Hồ tặng thưởng danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”.

“Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau xây dựng TPHCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Minh khẳng định.

Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM Dương Quan Hà (thứ 3 từ phải qua) cùng các đồng đội, đồng chí, cựu chiến binh.

Ông Dương Quan Hà - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM, bày tỏ, những người kháng chiến ngày ấy, hôm nay tuy đã cao tuổi nhưng vẫn luôn khắc ghi tinh thần và bài học quý báu của Nam bộ kháng chiến, đó là lòng yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường, bất khuất “không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh.

Đại diện thế hệ trẻ, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh bày tỏ: Là những người con được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được học tập, công tác, được tạo mọi điều kiện phát triển năng lực bản thân, đó là niềm hạnh phúc to lớn của thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ thành phố luôn tích cực, tham gia vào những công việc khó khăn, chung vai gánh vác trách nhiệm xây dựng và bảo vệ thành phố thân yêu, cả trong thời kỳ kháng chiến lẫn trong thời kỳ đất nước thống nhất và trong giai đoạn thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch. “80 năm trôi qua, hào khí Nam Bộ kháng chiến vẫn vang vọng, mãi là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ hôm nay”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề “Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam”. Triển lãm đồng thời diễn ra tại khu vực đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao và đối diện Công viên Chi Lăng) và Công viên Lam Sơn, từ ngày 23/9 đến 5/10.