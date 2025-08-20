Tuổi trẻ lan tỏa, viết tiếp niềm tự hào dân tộc

TPO - Album Made in Vietnam gồm 16 ca khúc, quy tụ 25 giọng hát thuộc nhiều thế hệ góp phần dệt nên một bức tranh âm nhạc toàn cảnh, đầy màu sắc về Việt Nam. Album chính là minh chứng cho một khát vọng lớn: khát vọng kết nối, tôn vinh những giá trị cội nguồn và khẳng định bản lĩnh của âm nhạc Việt Nam đương đại.

Tối 19/8, tại TPHCM, Trung ương Đoàn phối hợp cùng Công ty VMAS và nhóm sản xuất âm nhạc DTAP tổ chức ra mắt album Made in Vietnam, MV Nhà tôi có treo một lá cờ và khởi động hành trình chuyến xe Tự hào Việt Nam và khởi động hành trình chuyến xe Tự hào Việt Nam.

Đây là hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Toàn quốc kháng chiến 19/8 và Quốc khánh 2/9.

Cùng với album, hành trình chuyến xe “Tự hào Việt Nam” – một trong những chuỗi chương trình trọng điểm của chiến dịch “Tự hào Việt Nam” – cũng chính thức khởi động từ ngày 19/8. Chuyến xe mang theo những giai điệu tự hào, mang theo những câu chuyện về lá cờ Tổ quốc, và cả những ký ức thời hoa lửa để lăn bánh trên những cung đường lịch sử.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương (T.Ư) Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, chiến dịch truyền thông lan toả thông tin tích cực với chủ đề “Tự hào Việt Nam” được triển khai nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đã có hàng triệu cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên đồng loạt thay đổi ảnh đại diện, lan tỏa bộ nhận diện và hashtag #TuhaoVietNam; đã có rất nhiều bài viết, hình ảnh, video ghi lại những “Câu chuyện thời hoa lửa”, thể hiện sự tự hào của các bạn trẻ với đất nước. Tất cả các hoạt động từ không gian mạng cho đến đời thực đã lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc.

Chị Duy Trang tặng hoa cám ơn các nghệ sĩ tham gia album Made in Vietnam.

Qua những hoạt động đồng loạt và lan tỏa này, T.Ư Đoàn nhìn thấy một thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ biết trân trọng di sản, mà còn đang chủ động viết tiếp trang sử tự hào của dân tộc bằng chính sức trẻ, tài năng và sự sáng tạo của mình. Và album Made in Vietnam, trong đó có MV Nhà tôi có treo một lá cờ cùng chuyến xe Tự hào Việt Nam chính là những điểm nhấn rực rỡ, kết tinh từ nguồn năng lượng dồi dào đó.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ niềm tin và kỳ vọng tất cả những ca khúc trong album Made in Vietnam sẽ sớm có một vị trí đặc biệt trong playlist nhạc yêu thích của các bạn trẻ và đây sẽ là những giai điệu tự hào được vang lên khắp nơi, hòa chung vào không khí hân hoan của cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sắp tới. “Thông qua chiến dịch Tự hào Việt Nam, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng niềm tự hào là di sản luôn có sẵn trong mỗi trái tim người Việt. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, những người trẻ chúng ta hãy cùng nhau biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, viết tiếp bản hùng ca của dân tộc, chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước tiến vào tương lai”, chị Duy Trang kêu gọi.

Dịp này, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cũng kêu gọi tất cả các bạn trẻ, anh chị em nghệ sĩ, những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng, hãy tiếp tục đồng hành cùng T.Ư Đoàn trên hành trình ý nghĩa này, đưa hashtag #TuhaoVietNam trở thành một làn sóng mạnh mẽ, một biểu tượng của tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc trong dịp kỷ niệm đặc biệt này.

Viết tiếp niềm tự hào dân tộc

Thay mặt đội ngũ văn nghệ sĩ thực hiện dự án, nghệ sĩ Thịnh Kainz (DTAP) cho biết, hành trình “Made in Vietnam” bắt đầu từ mong muốn rất nhỏ bé là viết nên những tình cảm của thế hệ trẻ dành cho quê hương, đất nước mình. “Chúng tôi đã có một hành trình rất dài làm về văn hóa dân tộc và khi càng đi sâu tìm hiểu văn hóa dân tộc thì lại càng yêu văn hóa của Việt Nam mình nhiều hơn”, Thịnh Kainz chia sẻ.

Thịnh Kainz chia sẻ niềm tự hào được lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Đồng hành với các nghệ sĩ thực hiện album, nhà báo Phan Anh bày tỏ niềm hạnh phúc vì đang được sống trong một thời điểm lịch sử, đất nước đã hòa bình, phát triển và thế hệ trẻ được tự do, được làm những gì mình thích, được sống bằng đam mê và phát triển bằng đam mê. "Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé để cùng với đất nước kỷ niệm, để tự hào, để nhớ về những người đã ngã xuống và để cảm ơn những người đang nỗ lực hằng ngày”, anh nói.

Tham gia giao lưu tại chương trình, lão nghệ sĩ Lê Thiện bày tỏ xúc động khi xem sản phẩm. Bà cho đây như một cuốn phim quay chậm rất rõ từng nét rõ về những năm hoạt động của mình cùng đoàn văn công với vai trò vừa là nghệ sĩ vừa là chiến sĩ, đem lời ca tiếng hát phục vụ hành trình chiến đấu của bộ đội. Lão nghệ sĩ gửi lời cám ơn các bạn trẻ vì các bạn đã đồng cảm và biết ơn đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước bằng những sản phẩm nghệ thuật.

Nghệ sĩ Lê Thiện và anh Thái An chia sẻ tại chương trình.

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Thái An – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn – cho biết, thế hệ trẻ không phải lúc nào cũng được lắng nghe những câu chuyện thời xưa của các cô chú đi trước. Những dịp như thế này là một điều có giá trị to lớn, bởi những câu chuyện được chia sẻ chính là niềm tự hào về một thời các bậc cha ông đã sẵn sàng chiến đấu hy sinh, để bảo vệ đất nước và lan tỏa đến tận hôm nay. “Ngày xưa niềm tự hào của các cô chú đối với quê hương đất nước được thể hiện bằng việc ra chiến trường, ngày nay thế hệ trẻ thể hiện niềm tự hào bằng những hành động chung tay dựng xây đất nước”, anh An bày tỏ.