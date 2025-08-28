Tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".



Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm. Ảnh: Như Ý.



Khẳng định vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, cách đây 1 năm, ngày 30/8/2024, Trung tâm Triển lãm quốc gia được khởi công. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup đã vượt qua mọi khó khăn, tập trung thi công “thần tốc, táo bạo” với hơn 1.000 kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường, góp phần rút ngắn thời gian thi công từ 2 năm theo kế hoạch ban đầu xuống còn 10 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng Trung tâm Triển lãm quốc gia - một công trình hiện đại, khang trang là góp phần hiện thực hóa Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, phát triển theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” với mô hình đô thị thông minh, thành phố sáng tạo, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Nhấn mạnh một số thông tin về Trung tâm triển lãm quốc gia, Thủ tướng nêu, điểm đặc biệt và đáng chú ý của trung tâm là có hệ thống mái vòm thép vào loại lớn nhất thế giới, cao 56m, đường kính 360m, khối lượng lên tới 24 nghìn tấn do Việt Nam sản xuất, thiết kế, thi công theo mô phỏng mai rùa.

"Công trình đã biến bãi đất hoang sơ ven sông Hồng trở thành một điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cho những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật lớn của quốc gia, khu vực và thế giới; một điểm hẹn của những lễ hội tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc", Thủ tướng đánh giá.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Như Ý.



Theo Thủ tướng, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Theo Thủ tướng, triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm.



Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của Nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền đất nước; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Theo Thủ tướng, nhìn lại quá trình xây dựng Trung tâm Triển lãm và công tác chuẩn bị, tổ chức triển lãm, có thể khái quát bằng 36 chữ: “Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan độc đáo - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao”. Tất cả những yếu tố đó tạo nên một không gian toàn diện, đặc sắc, một bức tranh toàn cảnh về cả quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến đấu, lao động, học tập và sáng tạo của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu.

Các đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Như Ý.



Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.

"Triển lãm còn là một “trường học sống động”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu", Thủ tướng nêu.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, triển lãm lần này không chỉ về những thành tựu đã đạt được, mà còn là một minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam về sự kết hợp hài hoà, hiệu quả giữa nội dung chính trị - kinh tế - truyền thống văn hóa - lịch sử với cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, khẳng định giá trị văn hóa Việt, tiềm năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt tất cả các hoạt động triển lãm, chương trình nghệ thuật, hội nghị, giao lưu, gặp gỡ, tổ chức diễn đàn… để người dân trong nước, bạn bè quốc tế được trải nghiệm, cảm nhận, tự hào những thành tựu của đất nước và hưởng thụ thành quả của Trung tâm Triển lãm Quốc gia như một biểu tượng mới của Thủ đô và cả nước.

"Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể Nhân dân ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đảng đã đề ra", Thủ tướng nói.