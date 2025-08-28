Triển lãm thành tựu đất nước: Hành trình đến kỷ nguyên mới

TPO - Sáng nay (28/8), tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP Hà Nội) sẽ khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề: “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - khẳng định triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước với hơn 230 gian hàng.

Hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập, tự do

Tại họp báo về triển lãm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh: Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được thực hiện theo chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực hướng tới đại lễ của đất nước mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự tự hào dân tộc. Triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng vinh quang, qua đó, củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại triển lãm tối 26/8. Ảnh: Báo Văn hoá.



“Triển lãm không chỉ là nơi chúng ta chiêm ngưỡng những hiện vật, tư liệu mà còn là không gian trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm qua. Qua đó, mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể hiểu hơn về những khoảnh khắc lịch sử, hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập, tự do cũng như hiểu sâu hơn về khát vọng, ý chí và trí tuệ của Việt Nam”, ông Lê Hải Bình chia sẻ.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia có quy mô hơn 900.000 m², diện tích triển lãm trong nhà lên tới 304.000 m², là tổ hợp triển lãm, kinh tế, văn hóa hiện đại bậc nhất khu vực, nằm trong nhóm 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á hiện nay. Công trình được thiết kế để trở thành điểm đến của các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch quy mô quốc gia và quốc tế, đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế triển lãm hiện đại tại Việt Nam.

Tại Nhà triển lãm Kim Quy, triển lãm sẽ tổ chức phân khu trưng bày khái quát, với chủ đề VIỆT NAM - HÀNH TRÌNH ĐẾN KỶ NGUYÊN MỚI. Các hiện vật trưng bày nêu bật những giá trị cốt lõi, những thành tựu lớn lao và những huyền thoại bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam. Phân khu gồm 6 không gian trưng bày với các chủ đề: "Việt Nam - Đất nước - Con người"; "95 năm cờ Đảng soi đường"; "Kiến tạo phát triển"; "Tỉnh giàu nước mạnh"; "Đầu tàu kinh tế"; "Khởi nghiệp kiến quốc".

Phân khu triển lãm ngoài trời có chủ đề HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN. Tại phân khu này, có nhiều không gian trưng bày: Vì tương lai xanh – Khát vọng bầu trời – Thanh gươm và lá chắn – Ngày hội non sông – Không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật. Ngoài ra, sẽ có phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Nhà triển lãm Khối A, chủ đề HỘI NHẬP VÀ SÁNG TẠO, gồm không gian trưng bày chủ đề "Sáng tạo để kiến thiết" và Không gian trưng bày chủ đề "Việt Nam và thế giới".

Một góc không gian triển lãm. Ảnh: PV.



Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - khẳng định triển lãm có quy mô toàn quốc, là sự kiện lớn chưa từng được tổ chức với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước với hơn 230 gian hàng... "Sẽ có hơn 3.000 khách mời dự khai mạc triển lãm", ông Tạ Quang Đông nêu.

Trong chuỗi ngày diễn ra sự kiện, khán giả sẽ được thưởng thức rất nhiều tác phẩm điện ảnh đã tạo được tiếng vang như: Đào, Phở và Piano; Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; Mắt biếc; Em chưa 18; Mùi cỏ cháy; Em bé Hà Nội; Nữ tướng Mê Linh; Trở lại Ngư Thủy; Vỉa màu lấp lánh.... Nổi bật trong chuỗi sự kiện là 2 bộ phim khắc họa rõ nét hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà cách mạng vĩ đại và gần gũi với dân, gồm: Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông; Hồ Chí Minh hình ảnh của Người.

Thực sự là ngày hội non sông

Theo đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, tại khu vực triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa, sẽ có phòng tranh ảo, phòng chiếu phim 200 chỗ, chiếu miễn phí những phim hay nhất cho khán giả. Dịp này, cũng sẽ tổ chức các buổi giao lưu với các diễn viên trong các bộ phim nổi tiếng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Trung tâm Triển lãm Việt Nam là nơi diễn ra hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ, có sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ.

Cụ thể, ngày 31/8, chương trình nghệ thuật Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam do UBND TP Hà Nội chủ trì. Ngày 2/9 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật do UBND TP Huế đăng cai. Ngày 3/9 diễn ra chương trình nghệ thuật do Bộ Công an tổ chức.

Sân Tây của trung tâm triển lãm có khu ẩm thực nhằm giới thiệu tới du khách những nét đặc sắc trong ẩm thực của 34 tỉnh, thành phố. Khu vực có khoảng 2.000 chỗ ngồi phục vụ người dân tham quan triển lãm.

Triển lãm sẽ tái hiện bức tranh toàn diện về thành tựu đất nước, từ công nghiệp, công nghệ, đầu tư và thương mại đến nông nghiệp, nông thôn; đồng thời làm nổi bật những bước tiến trong an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong văn bản mới nhất về tổ chức triển lãm quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan chuẩn bị bố trí bổ sung khu trưng bày ngoài trời các loại máy móc, trang thiết bị đặc sắc, điển hình, tiêu biểu phục vụ cho các ngành, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp. Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý bổ sung các sản phẩm, hiện vật độc đáo vào các khu vực bên trong để trưng bày, triển lãm, nhằm phục vụ nhân dân, khách tham quan và tạo cơ hội để các đối tác quan tâm tìm hiểu, thúc đẩy hợp tác phát triển.

Chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 - từng là chuyên cơ chở Bác Hồ, được Cục Hàng không Việt Nam vận chuyển tới Trung tâm Triển lãm Việt Nam để triển lãm nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: PV.



Thủ tướng nhấn mạnh: Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" cần được tổ chức thực sự là "ngày hội non sông", làm nổi bật, bảo đảm dễ nhận diện các thông điệp chủ đạo, các dấu mốc lịch sử, các công trình biểu tượng, mang tầm quốc gia, khẳng định bản sắc dân tộc...

"Qua triển lãm, mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể hiểu hơn về những khoảnh khắc lịch sử, hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập tự do cũng như hiểu sâu hơn về khát vọng, ý chí và trí tuệ của Việt Nam”, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình chia sẻ.

Thủ tướng đề nghị cần chú ý việc sử dụng các ngoại ngữ để giới thiệu với bạn bè quốc tế; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, chủ thể tham gia quảng bá tiềm năng, thế mạnh của mình và tiến hành thỏa thuận hợp tác, kinh doanh.

Theo Thủ tướng, với tư tưởng chủ đạo chung là "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", cần khuyến khích, phát huy sự sáng tạo, tính độc đáo, tinh thần thi đua giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia triển lãm.