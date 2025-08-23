Chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bố trí bổ sung khu trưng bày ngoài trời các loại máy móc, trang thiết bị đặc sắc, điển hình, tiêu biểu phục vụ cho các ngành, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Công điện số 142 ngày 23/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: VGP

Công điện nêu rõ, để chuẩn bị chu đáo phục vụ tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan chuẩn bị bố trí bổ sung khu trưng bày ngoài trời các loại máy móc, trang thiết bị đặc sắc, điển hình, tiêu biểu phục vụ cho các ngành, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp.

Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý bổ sung các sản phẩm, hiện vật độc đáo vào các khu vực bên trong để trưng bày, triển lãm, nhằm phục vụ nhân dân, khách tham quan và tạo cơ hội để các đối tác quan tâm tìm hiểu, thúc đẩy hợp tác phát triển.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh được thực hiện theo chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực hướng tới đại lễ của đất nước mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự tự hào dân tộc.

Triển lãm cũng là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng vinh quang, qua đó, củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Triển lãm sẽ khai mạc vào 9h ngày 28/8 và bế mạc vào lúc 20h ngày 5/9.