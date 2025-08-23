Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
1

80 năm Độc lập: Từ bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử

 2

80 năm Độc lập: Bản hùng ca non sông một dải

 3

80 năm Độc lập: Bước ngoặt Đổi mới

 4

80 năm Độc lập: Gỡ nút thắt, mở cánh cửa hội nhập

 5

80 năm Độc lập: Giang sơn sắp lại, vận nước mở ra

Chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bố trí bổ sung khu trưng bày ngoài trời các loại máy móc, trang thiết bị đặc sắc, điển hình, tiêu biểu phục vụ cho các ngành, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Công điện số 142 ngày 23/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

23880.jpg
Các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: VGP

Công điện nêu rõ, để chuẩn bị chu đáo phục vụ tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan chuẩn bị bố trí bổ sung khu trưng bày ngoài trời các loại máy móc, trang thiết bị đặc sắc, điển hình, tiêu biểu phục vụ cho các ngành, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp.

Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý bổ sung các sản phẩm, hiện vật độc đáo vào các khu vực bên trong để trưng bày, triển lãm, nhằm phục vụ nhân dân, khách tham quan và tạo cơ hội để các đối tác quan tâm tìm hiểu, thúc đẩy hợp tác phát triển.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh được thực hiện theo chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực hướng tới đại lễ của đất nước mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự tự hào dân tộc.

Triển lãm cũng là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng vinh quang, qua đó, củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Triển lãm sẽ khai mạc vào 9h ngày 28/8 và bế mạc vào lúc 20h ngày 5/9.

Luân Dũng
#triển lãm 80 năm #Thủ tướng Chính phủ #thành tựu đất nước #máy móc #trang thiết bị đặc sắc #công nghiệp #xây dựng #nông nghiệp #thương mại #dịch vụ #Quốc khánh 2/9 #Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục