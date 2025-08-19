Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ xuất hiện ở Triển lãm 80 năm Quốc khánh

TPO - Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cho thấy những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Trong không gian trưng bày Khát vọng bầu trời, công chúng có dịp chiêm ngưỡng chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Triển lãm trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, văn hóa, thể thao và du lịch.

Máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 được vận chuyển tới triển lãm.

Trong không gian trưng bày Khát vọng bầu trời, công chúng có dịp chiêm ngưỡng chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 là chiếc máy bay IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 (đơn vị tiền thân của Đoàn Bay 919 ngày nay).

Đây là một trong 5 chiếc máy bay do Chính phủ Liên Xô cũ viện trợ cho Việt Nam vào đầu năm 1957 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 1958. Trong số đó, chiếc VN-C482 có ý nghĩa đặc biệt khi được Chính phủ Liên Xô cũ tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, sử dụng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ chở Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Máy bay IL-14 có chiều dài thân 22,31 m, sải cánh 31,7 m. Máy bay có động cơ 2 tuabin cánh quạt, tốc độ tối đa 415 km/h và sức chở 26-36 người.

Nội thất được thiết kế dành riêng cho việc phục vụ các chuyến chuyên cơ, bao gồm giường nghỉ, bàn làm việc và ghế ngồi, khu vệ sinh và bồn rửa mặt phía đuôi máy bay.

Bác Hồ chụp ảnh với tổ bay IL-14 năm 1962. Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam.

Chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Hàng không, là chứng tích hào hùng của một thời kỳ lịch sử. Hiện vật được kiểm tra, gia cố theo tiêu chuẩn bảo quản chuyên ngành để đảm bảo nguyên trạng trong quá trình vận chuyển tới triển lãm.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quy mô quốc gia, cũng là điểm nhấn thu hút khách tham quan trong dịp lễ 2/9.