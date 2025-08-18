Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Bộ Văn hóa yêu cầu Facebook, TikTok gỡ bỏ hình ảnh, thông tin xấu độc

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam tiếp nhận tổng số 2.187 phản ánh, trong đó 1.103 tin phản ánh về tin xấu độc, 546 tin báo về lừa đảo tài chính qua mạng. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản trả lời cử tri về việc xử lý nghiêm tin giả, tin xấu độc trên mạng.

Trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) gửi kiến nghị tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc các mạng xã hội hiện nay có nhiều thông tin xấu, độc, sai lệch chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá Đảng và Nhà nước. Cử tri đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có ý kiến trả lời cử tri và khẳng định Bộ đã triển khai hệ thống kỹ thuật, chủ động rà soát không gian mạng, vận hành trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc nhằm phát hiện kịp thời nguồn phát tán hình ảnh, thông tin vi phạm trên không gian mạng. Bộ VHTTDL cũng kiên quyết đấu tranh yêu cầu các mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok… phải ngăn chặn, gỡ bỏ hình ảnh, thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam.

sdf.png
Nhiều fanpage giả mạo cuộc thi, chương trình truyền hình để lừa các phụ huynh.

Bộ VHTTDL đã xây dựng, ban hành các Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng để nâng cao nhận thức người dân trên mạng xã hội, không cung cấp, sử dụng, lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đề cập nhiệm vụ triển khai xây dựng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, tổ chức chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức người dùng mạng Internet và tổ chức ngày hội các nhà sáng tạo nội dung để khuyến khích xây dựng các nội dung có ích cho cộng đồng.

Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam tiếp nhận tổng số 2.187 phản ánh, trong đó 1.103 tin phản ánh về tin xấu độc, 546 tin báo về lừa đảo tài chính qua mạng.

Trung tâm cũng ngăn chặn hơn 2.200 website đăng tin giả, lừa đảo, cờ bạc, cá độ, quảng cáo khiêu dâm.

Ngọc Ánh
