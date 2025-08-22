Hơi thở lịch sử và khát vọng tương lai tại không gian triển lãm của Thủ đô Hà Nội

Không gian đặc biệt có tên: “Thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội” lấy hình tượng sông Hồng - “dòng sông Mẹ” làm trung tâm liên kết ba chủ đề xuyên suốt: lịch sử - hiện tại - tương lai. Từ một tuyến giao thương huyết mạch trong quá khứ, đến không gian sinh thái, văn hóa, sáng tạo của hiện tại, và hướng đến mô hình phát triển đô thị hài hòa hai bên sông Hồng trong tương lai.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Dịp này, Hà Nội - Thủ đô trái tim của cả nước tham gia với không gian đặc biệt có tên: “Thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội”. Không gian triển lãm nằm trong khuôn khổ Triển lãm quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, thuộc phân khu “TỈNH GIÀU, NƯỚC MẠNH”, diễn ra từ ngày 28/8 đến 05/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Không gian Triển lãm lấy hình tượng sông Hồng - “dòng sông Mẹ” làm trung tâm liên kết ba chủ đề xuyên suốt: lịch sử - hiện tại - tương lai. Từ một tuyến giao thương huyết mạch trong quá khứ, đến không gian sinh thái, văn hóa, sáng tạo của hiện tại, và hướng đến mô hình phát triển đô thị hài hòa hai bên sông Hồng trong tương lai - Hà Nội đang hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô thành đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc, văn minh và hiện đại.

Không gian đặc biệt có tên: “Thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội”. Ảnh: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Không gian Triển lãm nhằm tái hiện, tôn vinh những thành tựu tiêu biểu, đóng góp, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các thế hệ Thủ đô Hà Nội vì độc lập dân tộc, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc Nhân dân. Đồng thời, góp phần hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng cống hiến, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, “Kết nối toàn cầu” vững bước trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô tới Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, khẳng định bản sắc và vị thế của Hà Nội trên trường quốc tế.

Thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành, địa phương thực hiện với tinh thần thiết thực, hiệu quả, phục vụ đông đảo người dân. Triển lãm được chuẩn bị công phu, lựa chọn kỹ lưỡng hình ảnh, mô hình, hiện vật, tư liệu tiêu biểu. Hình thức trưng bày đa dạng, trang trọng, hiện đại, có tính mỹ thuật, hiệu quả và sức lan tỏa cao.

Cầu Long Biên và Cột cờ Hà Nội - những di tích lịch sử tiêu biểu, ghi dấu thời khắc trọng đại trong hành trình giải phóng Thủ đô, là niềm tự hào của nhân dân cả nước. Ảnh: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Đây cũng là nơi hội tụ các thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, đối ngoại và quốc phòng - an ninh, thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và bản lĩnh hội nhập của Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình.

Không gian triển lãm lần này được tổ chức thành ba khu vực, với diện tích trưng bày khoảng 700m², hơn 400 hình ảnh, 30 hiện vật và 10 mô hình tiêu biểu. Trong đó có nhiều biểu tượng đặc trưng của Hà Nội như: Cầu Long Biên, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cột cờ Hà Nội, Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, Thành phố vì hòa bình…

Không gian Triển lãm thể hiện bức tranh toàn diện về Thủ đô từ quá khứ đến hiện tại -hào hùng trong chiến đấu, hăng say lao động, sáng tạo không ngừng, đang vươn mình mạnh mẽ cùng dân tộc và thời đại. Thể hiện rõ tầm vóc một Thủ đô đang không ngừng đổi mới, ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cụm trưng bày “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tái hiện 60 ngày đêm chiến đấu anh dũng bảo vệ Thủ đô năm 1946. Ảnh: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Ba không gian, một hành trình

Đặc biệt, không gian trưng bày của Hà Nội ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, tạo điểm nhấn và tăng trải nghiệm cho người tham quan. Nổi bật gồm: Màn hình LED cỡ lớn trình chiếu phim tư liệu kết hợp hiệu ứng âm thanh - ánh sáng, tạo không gian sống động. Holo-box, Holo-fan và màn hình LCD tái hiện sinh động thành tựu phát triển trên các lĩnh vực, giới thiệu di sản, biểu tượng và nhân vật lịch sử - văn hóa tiêu biểu của Hà Nội. Sa bàn Quy hoạch chung Thủ đô giới thiệu định hướng và tầm nhìn chiến lược tương lai. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ thuyết minh, giúp trải nghiệm thân thiện, hiện đại, tăng tính tương tác.

Một góc không gian trưng bày “Thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội”. Ảnh: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Không gian 1 mang chủ đề “Hà Nội vang mãi bản hùng ca” khắc họa rõ nét chặng đường lịch sử vẻ vang của Thủ đô trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thông qua 10 sự kiện tiêu biểu, không gian tái hiện tinh thần quả cảm, khí phách kiên cường và lòng yêu nước bất khuất của các thế hệ người Hà Nội trong những thời khắc quyết định của dân tộc.

Điểm nhấn của không gian 3 ngay chính giữa là sa bàn với Đường kính 7m, cao 0,7m thể hiện chi tiết Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Ảnh: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Không gian 1 lan tỏa tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” - đỉnh cao của ý chí và trí tuệ Việt Nam được thể hiện trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, khi quân và dân Hà Nội, phối hợp cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân miền Bắc, đã anh dũng đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của đế quốc Mỹ - chiến dịch sử dụng “pháo đài bay B-52” với mưu đồ huỷ diệt miền Bắc. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - tạo bước ngoặt quyết định dẫn đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước...

Một góc không gian “Thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội”. Ảnh: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Không gian 2 với chủ đề: Tái thiết, đổi mới và phát triển cùng đất nước tái hiện một không gian hòa bình, chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Thủ đô và cả nước. Đây là thời kỳ của ý chí vươn lên không ngừng, vượt qua những hậu quả nặng nề của chiến tranh, cũng như những khó khăn do bao vây, cấm vận kinh tế, để hướng tới một Hà Nội hòa bình, ấm no, tự do và hạnh phúc.

Không gian trưng bày gợi mở bức tranh sinh động về sự phát triển đồng bộ và bền vững của Thủ đô trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và đô thị. Những khu công nghiệp đầu tiên được hình thành, sản phẩm công nghiệp bắt đầu được xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Các công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là những cây cầu bắc qua sông Hồng với sự hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao khả năng kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cổng chào lấy cảm hứng thiết kế xuất phát từ hình ảnh Cầu Nhật Tân - biểu tượng Hà Nội hiện đại, năng động và hội nhập - kết hợp với dòng chảy lịch sử của sông Hồng, từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai. Ảnh: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Không gian 3: Tư duy phát triển mới, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy phát triển mới của Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với gam màu chủ đạo là màu xanh hòa bình, không gian này nổi bật lên những định hướng phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và đổi mới sáng tạo.

Thông qua các mô hình, sa bàn quy hoạch và công nghệ trình chiếu hiện đại, triển lãm giới thiệu hệ thống không gian số, không gian ngầm và không gian văn hóa đặc sắc của Thủ đô. Hà Nội hướng tới xây dựng các khu đô thị xanh - sạch - đẹp, thông minh và hiện đại; tạo dựng một môi trường sống lý tưởng, thân thiện và thuận lợi để người dân sinh sống, học tập, làm việc và cống hiến. Không gian cũng phản ánh khát vọng vươn tầm quốc tế của Hà Nội - một thành phố kết nối toàn cầu, vừa giữ gìn nét văn hiến ngàn năm, vừa không ngừng đổi mới, hội nhập và phát triển. Qua đó, Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của đất nước mà còn là biểu tượng của trí tuệ, sáng tạo và sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.