Đám hỏi Đình Tú và Ngọc Huyền

TPO - Bộ đôi diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền tổ chức lễ ăn hỏi, lễ vu quy vào sáng 30/10. Trước đó, cả hai công khai chuyện tình trên mạng xã hội và nhận được sự yêu thích, chúc mừng của khán giả.
Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, chỉ có người thân hai bên gia đình và một vài bạn bè thân thiết tham dự.
Đình Tú sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt với loạt phim ăn khách như Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Cả một đời ân oán... Ngọc Huyền, sinh năm 1997 tại Hà Nội, là diễn viên trẻ, nổi bật với những vai diễn nhẹ nhàng, hồn nhiên. Cô gây ấn tượng với khán giả trong Những ngày không quên, Mặt nạ gương, Lối nhỏ vào đời, Gara Hạnh phúc, Chúng ta của 8 năm sau, Cha tôi người ở lại...