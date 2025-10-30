Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đám hỏi Đình Tú và Ngọc Huyền

Gia Linh

TPO - Bộ đôi diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền tổ chức lễ ăn hỏi, lễ vu quy vào sáng 30/10. Trước đó, cả hai công khai chuyện tình trên mạng xã hội và nhận được sự yêu thích, chúc mừng của khán giả.

574398595-1136026685353095-2000625059556537859-n-3455.jpg
Lễ ăn hỏi của bộ đôi diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền diễn ra vào sáng 30/10 tại Hà Nội.
571283953-1136034955352268-5518645338454626704-n-267.jpg
573053981-1136034952018935-295596219831918900-n-5489.jpg
Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, chỉ có người thân hai bên gia đình và một vài bạn bè thân thiết tham dự.
572743477-1136035022018928-8029607874281071517-n-7009.jpg
Cả hai mặc áo trắng trang nhã, tổ chức lễ ăn hỏi theo đúng nghi thức truyền thống.
574290895-1136030298686067-1303141095736410787-n-6521.jpg
Trước ngày diễn ra lễ ăn hỏi, Đình Tú chia sẻ cảm xúc bồi hồi, khó ngủ: "Nằm mãi không ngủ được, các bạn chưa cưới các bạn không hiểu được đâu".
573348049-1136026475353116-7822992326294565332-n-122.jpg
Những nghi thức trong lễ ăn hỏi của bộ đôi Đình Tú - Ngọc Huyền đều mang đậm dấu ấn truyền thống. Không gian lễ ăn hỏi được trang trí theo tông đỏ - tượng trưng cho hạnh phúc, sum vầy.
574244731-1136027005353063-5787382511932930590-n-5712.jpg
Những ngày qua, hai diễn viên dành thời gian đưa bố mẹ đi chọn áo dài, làm tóc, lên ý tưởng trang trí để chuẩn bị cho dịp trọng đại.
571462426-1136026615353102-9093116405519174181-n-6899.jpg
Trong ngày 30/10, cả hai cũng tổ chức lễ vu quy. Sau đám hỏi, vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 6/11. Đình Tú và Ngọc Huyền bén duyên khi đóng chung Đừng nói khi yêu cách đây hai năm. Họ vướng tin đồn yêu đương sau đó một thời gian nhưng luôn giữ im lặng. Sau thời gian hẹn hò bí mật, Đình Tú thông báo cầu hôn Ngọc Huyền vào tháng 5. Một tháng sau, cặp sao khoe hình ảnh đã đăng ký kết hôn.
574945843-1136047168684380-6589697858900217357-n-1549.jpg
Trước đó, những bộ ảnh cưới của Đình Tú và Ngọc Huyền gây sốt trên mạng xã hội. Mới nhất, bộ ảnh cưới được cả hai chụp trong Nhà hát Kịch Hà Nội nhận về nhiều lời khen.
574260775-1136047205351043-8560955423834818111-n-3265.jpg
571326354-1136047202017710-7521132205695286780-n-2408.jpg
Đình Tú sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt với loạt phim ăn khách như Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Cả một đời ân oán... Ngọc Huyền, sinh năm 1997 tại Hà Nội, là diễn viên trẻ, nổi bật với những vai diễn nhẹ nhàng, hồn nhiên. Cô gây ấn tượng với khán giả trong Những ngày không quên, Mặt nạ gương, Lối nhỏ vào đời, Gara Hạnh phúc, Chúng ta của 8 năm sau, Cha tôi người ở lại...
Gia Linh
#Đình Tú #Ngọc Huyền #đám hỏi #lễ vu quy #diễn viên #Việt Nam #đám cưới truyền thống #sao Việt

