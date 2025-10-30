Đám hỏi Đình Tú và Ngọc Huyền

TPO - Bộ đôi diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền tổ chức lễ ăn hỏi, lễ vu quy vào sáng 30/10. Trước đó, cả hai công khai chuyện tình trên mạng xã hội và nhận được sự yêu thích, chúc mừng của khán giả.