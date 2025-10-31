Nền tảng lập chứng cứ pháp lý bảo vệ tác quyền

TPO - Ông Bùi Nguyên Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) - cho rằng việc ra mắt nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số là cột mốc, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc thúc đẩy phát triển sáng tạo và bảo vệ bản quyền tác giả tại Việt Nam.

Chủ tịch VCCA nêu thực trạng việc bảo vệ bản quyền tác giả đang đối mặt với nhiều thách thức như gia tăng vi phạm bản quyền trên không gian mạng, sao chép, phát tán trái phép các sản phẩm số trở nên dễ dàng hơn với công nghệ hiện đại. Các website lậu, ứng dụng vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi và khó kiểm soát hơn. Không gian mạng với đặc thù xuyên biên giới khiến việc xác định nơi vi phạm và đối tượng vi phạm chịu trách nhiệm trở nên phức tạp.

“Bản quyền tác giả tự động phát sinh, được bảo hộ ngay từ khi tác phẩm được sáng tạo và định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Do vậy, thời điểm công bố hay đăng ký hoặc công chứng, lập vi bằng tác phẩm là bằng chứng xác thực ban đầu về danh tính tác giả, thời điểm tồn tại, thời điểm công bố sáng tạo của tác phẩm là yêu cầu rất quan trọng phải có theo quy định pháp luật khi có tranh chấp xảy ra”, ông Bùi Nguyên Hùng nêu.

Đại diện Bộ VHTTDL, các hiệp hội về bản quyền, sáng tạo kích hoạt nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số, ngày 30/10 tại Hà Nội.



Để giải quyết các thách thức trên, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu và xây dựng nền tảng Certiva “Công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số”. Nền tảng được định vị là công cụ bổ trợ cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có thêm lựa chọn bên cạnh các hình thức khác như đăng ký quyền tác giả tại các cơ quan quản lý nhà nước hoặc công chứng hay lập vi bằng hoặc xác thực của một tổ chức bất kỳ nào khác.

“Mục tiêu cốt lõi của nền tảng Certiva là cung cấp cho tác giả một phương tiện tức thời để tạo lập chứng cứ sơ cấp, có giá trị pháp lý về hai yếu tố then chốt gồm danh tính tác giả, thời điểm tồn tại và bảo vệ bản quyền tác phẩm”, ông Bùi Nguyên Hùng nói.

Nền tảng bản quyền số thu hút nhiều nhà sáng tạo nội dung trẻ.

Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VCDA) - đánh giá sự ra đời của nền tảng có ý nghĩa trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên số. “Nền tảng góp phần làm minh bạch hóa, bản quyền hóa thị trường tài sản số, bảo vệ bản quyền đối với tác giả và người sở hữu”, ông Thắng nói.

Dịp này, một số đơn vị, nghệ sĩ đã ký kết với VCCA nhằm tăng cường hợp tác về bảo vệ bản quyền số.