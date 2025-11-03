Nghệ sĩ Xuân Hinh gia nhập đường đua phim Tết

TPO - Sau hàng chục năm làm nghề, nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu chạm ngõ điện ảnh với bộ phim "Mùi phở". Trong buổi giao lưu cùng đoàn làm phim tại Hội chợ mùa thu năm 2025 ở Hà Nội, vua hài đất Bắc tiết lộ lý do lần đầu đóng điện ảnh.