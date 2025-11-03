Nghệ sĩ Xuân Hinh gia nhập đường đua phim Tết

TPO - Sau hàng chục năm làm nghề, nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu chạm ngõ điện ảnh với bộ phim "Mùi phở". Trong buổi giao lưu cùng đoàn làm phim tại Hội chợ mùa thu năm 2025 ở Hà Nội, vua hài đất Bắc tiết lộ lý do lần đầu đóng điện ảnh.
Tại sự kiện, nam nghệ sĩ thể hiện tiết mục diễn xướng chầu văn như một món quà dành tặng khán giả vượt mưa gió tới giao lưu với đoàn làm phim. Một trong những nét đặc sắc của chầu văn là phần tán lộc, được nam nghệ sĩ tái hiện trên sân khấu. Ông xuống sân khấu để giao lưu, tán lộc cho khán giả.
Trên sân khấu, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng tán lộc cho các khách mời khác tham gia sự kiện. Khoảnh khắc tiếng hát dân gian vang lên giữa không gian hội chợ đã khiến nhiều khán giả xúc động. Tiết mục như một lời nhắc về bản sắc văn hóa Việt vẫn luôn được gìn giữ và truyền lại qua từng thế hệ.
Dịp này, các nghệ sĩ, diễn viên phim Mưa đỏ tiếp tục kể hành trình làm nên bộ phim điện ảnh lịch sử.
Với họ, tất cả ba bộ phim được giới thiệu tại không gian Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - năm 2025 đều chung một tinh thần: tôn vinh con người và văn hóa Việt Nam.
Buổi gặp gỡ, giao lưu với đoàn làm phim Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Mùi phở thu hút rất đông khán giả tham dự, dù thời tiết Hà Nội mưa và rét. Điều này cho thấy tình yêu điện ảnh của khán giả Việt.
Kết thúc phần giao lưu, khán giả tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm với dàn diễn viên của Mưa đỏ, Tử chiến trên không và Mùi phở.