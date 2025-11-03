Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghệ sĩ Xuân Hinh gia nhập đường đua phim Tết

Gia Linh

TPO - Sau hàng chục năm làm nghề, nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu chạm ngõ điện ảnh với bộ phim "Mùi phở". Trong buổi giao lưu cùng đoàn làm phim tại Hội chợ mùa thu năm 2025 ở Hà Nội, vua hài đất Bắc tiết lộ lý do lần đầu đóng điện ảnh.

rau01215.jpg
Buổi gặp gỡ, giao lưu với đoàn làm phim Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Mùi phở được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - năm 2025 tại Nhà triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) chiều 2/11.
rau01197.jpg
Đây là lần đầu dàn diễn viên Mùi phở ra mắt khán giả. Bộ phim gây chú ý khi có sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh - người sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật mới chạm ngõ điện ảnh. Với bộ phim này, ông không chỉ là một diễn viên, mà còn là người mang nét văn hoá Bắc Bộ vào điện ảnh. Nhân vật của ông vừa dí dỏm, vừa chan chứa tình cảm khiến người xem cảm nhận được hồn Việt một cách tự nhiên nhất.
rau01228.jpg
Tại sự kiện, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết việc quyết định xuất hiện trên màn ảnh rộng xuất phát từ tình yêu nghề và khát khao được tiếp tục cống hiến. “Còn sức khỏe là còn cố gắng. Ở tuổi này mà cứ ở trong nhà, thấy mình già đi, tôi buồn lắm. Vì vậy, tôi phải ra ngoài, gặp gỡ, làm việc với các diễn viên trẻ đẹp, xinh xắn”, nam nghệ sĩ hóm hỉnh nói.
tp-donganh25.jpg
Nghệ sĩ cũng nói vui rằng từ giờ ông sẽ chỉ đóng phim điện ảnh và mong khán giả ủng hộ mình trong vai trò nghệ sĩ điện ảnh. "Giá vé có trăm bạc thôi, cả nhà đi xem hết có 5 trăm. Nếu Tết năm nay tôi đóng tốt thì sang năm lại làm nữa. Mong khán giả ủng hộ cho phim, cho điện ảnh và cho nghệ sĩ điện ảnh triển vọng Xuân Hinh", nam nghệ sĩ nói. Xuân Hinh cho rằng bộ phim khai thác đề tài ẩm thực và văn hóa dân tộc, sẽ là cơ hội để các nghệ sĩ mang bản sắc Việt đến gần hơn với khán giả. Đây cũng là dịp quảng bá văn hóa Việt ra thế giới, góp phần thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam.
tp-donganh26.jpg
tp-donganh5.jpg
tp-donganh14.jpg
Tại sự kiện, nam nghệ sĩ thể hiện tiết mục diễn xướng chầu văn như một món quà dành tặng khán giả vượt mưa gió tới giao lưu với đoàn làm phim. Một trong những nét đặc sắc của chầu văn là phần tán lộc, được nam nghệ sĩ tái hiện trên sân khấu. Ông xuống sân khấu để giao lưu, tán lộc cho khán giả.
tp-donganh9.jpg
tp-donganh8.jpg
Trên sân khấu, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng tán lộc cho các khách mời khác tham gia sự kiện. Khoảnh khắc tiếng hát dân gian vang lên giữa không gian hội chợ đã khiến nhiều khán giả xúc động. Tiết mục như một lời nhắc về bản sắc văn hóa Việt vẫn luôn được gìn giữ và truyền lại qua từng thế hệ.
tp-donganh2.jpg
Nghệ sĩ Xuân Hinh hướng dẫn diễn viên trẻ Đình Khang hát chầu văn.
tp-donganh29.jpg
Ông Bùi Quang Minh - đại diện Beta Group - đơn vị sản xuất phim Mùi phở - cho biết không chỉ là câu chuyện về ẩm thực, Mùi phở còn là hành trình về gia đình, ký ức và cội nguồn yêu thương, những giá trị khiến khán giả Việt ở mọi lứa tuổi đều có thể thấy mình trong đó. Bộ phim hứa hẹn là món ăn tinh thần đậm đà nhất trong mùa Tết 2026. “Một bát phở ngon không chỉ đến từ nước dùng, mà còn từ cái tình của người nấu. Với Mùi phở, chúng tôi cũng muốn nấu một 'bát phở điện ảnh' thật tinh tế - nơi khán giả có thể cảm nhận được vị ngọt, vị mặn, vị cay, và cả vị ấm của tình người Việt”, ông Bùi Quang Minh nói.
tp-donganh13.jpg
tp-donganh20.jpg
Dịp này, các nghệ sĩ, diễn viên phim Mưa đỏ tiếp tục kể hành trình làm nên bộ phim điện ảnh lịch sử.
tp-donganh15.jpg
tp-donganh7.jpg
tp-donganh3.jpg
Với họ, tất cả ba bộ phim được giới thiệu tại không gian Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - năm 2025 đều chung một tinh thần: tôn vinh con người và văn hóa Việt Nam.
tp-donganh18.jpg﻿
﻿tp-donganh24.jpg
﻿tp-donganh17.jpg
tp-donganh27.jpg
Buổi gặp gỡ, giao lưu với đoàn làm phim Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Mùi phở thu hút rất đông khán giả tham dự, dù thời tiết Hà Nội mưa và rét. Điều này cho thấy tình yêu điện ảnh của khán giả Việt.
tp-donganh30.jpg
tp-donganh32.jpg
tp-donganh31.jpg
tp-donganh28.jpg
Kết thúc phần giao lưu, khán giả tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm với dàn diễn viên của Mưa đỏ, Tử chiến trên không và Mùi phở.
Gia Linh
#Xuân Hinh #nghệ sĩ Xuân Hinh #phim điện ảnh #Mùi phở #văn hóa Việt #điện ảnh Việt #Hội chợ mùa thu #văn hóa Bắc Bộ #ẩm thực #Hà Nội #Thủ đô #TP Hà Nội

