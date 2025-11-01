Mẹ Jack thay con trai làm việc với Sở VHTT Hà Nội

TPO - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết tại buổi làm việc ngày 29/10 liên quan đến việc ca sĩ Jack trình diễn ca khúc có ca từ gây tranh cãi, nam ca sĩ vắng mặt. Bà Trần Thị Cẩm Loan - mẹ của Jack - được ủy quyền thay con trai tham dự.

Mẹ Jack thay con trai tham dự buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chiều 29/10, bà Trần Thị Cẩm Loan - mẹ của ca sĩ Jack cũng là đại diện được ủy quyền của nam ca sĩ tới làm việc theo giấy mời lần 2 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Trước đó, Sở đã mời ca sĩ Jack làm việc vào ngày 27/10.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Cẩm Loan cho biết bà và ca sĩ Jack đã nhận thức rõ ràng, sâu sắc được vi phạm khi biểu diễn bài hát có nội dung ca từ không phù hợp, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội.

Bà Trần Thị Cẩm Loan thay Jack tham dự buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Bà Trần Thị Cẩm Loan cam kết ca sĩ Jack sẽ không tái phạm. Bà mong muốn các cơ quan tạo điều kiện để con trai có cơ hội sửa sai và tiếp tục hoạt động nghệ thuật đúng quy định.

Ngày 31/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng cung cấp thông tin về việc xử phạt ca sĩ Jack với phần biểu diễn trong chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood) ngày 16/10 gây bức xúc xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack về việc biểu diễn bài hát có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội. Sở sẽ hoàn thiện hồ sơ, quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ca sĩ Jack.

Tăng cường quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Ngày 16/10, chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood) do Công ty TNHH dịch vụ giải trí The East tổ chức tại sân khấu Cung Xuân, phường Bạch Mai, Hà Nội. Sau chương trình, phần biểu diễn của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) gây tranh cãi vì có ca từ chưa phù hợp.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc này. Trong hai ngày 20/10 và 21/10, sở ban hành văn bản đề nghị Công ty The East báo cáo về sự việc, đồng thời chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, UBND phường Bạch Mai làm việc với Công ty The East để xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.

Kết quả xác minh cho thấy Công ty The East đã đưa vào chương trình một bài hát không có trong danh mục được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận. Trong bài hát có một số ca từ được phản ánh là không phù hợp với thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật.

Ca khúc Jack trình diễn trong chương trình Moonlit Childhood có dấu hiệu vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật.

Đại diện Công ty The East thừa nhận sai phạm, nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục, không để xảy ra sự việc tương tự trong thời gian tới. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản, xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty The East về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố đảm bảo chuẩn mực, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết loại bỏ, ngăn chặn những tác phẩm nghệ thuật biểu diễn có nội dung trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Sở kêu gọi các nghệ sĩ, những người hoạt động nghệ thuật ở thành phố không ngừng lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật một cách văn minh, sáng tạo và nhân văn, nhằm hướng tới Hà Nội - điểm đến của nghệ thuật, là thành phố sáng tạo và trung tâm tổ chức các sự kiện tiêu biểu của Việt Nam và khu vực châu Á.