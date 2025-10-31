Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên bị tai nạn

Gia Linh
TPO - Trên đường đến địa điểm quay phim, diễn viên Quách Ngọc Tuyên gặp sự cố giao thông. Hiện sức khỏe anh đã ổn định và vẫn tiếp tục làm việc theo lịch trình.

Theo lời kể của Quách Ngọc Tuyên, khi đang đi trên đường, hai xe đi phía trước bất ngờ va chạm, ngã ra đường. Để tránh va chạm với người bị ngã, nam diễn viên đánh lái sang hướng khác nhưng xe vẫn trượt đi và va vào dải phân cách.

"Khi tôi đang chạy bình thường trên quốc lộ, phía trước có hai người va chạm nhau, ngã ra ngay trước đầu xe tôi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp đánh lái sang trái, tránh được cú đâm trực diện, nếu không có lẽ tôi đã tông thẳng vào lưng người phụ nữ và hậu quả rất nặng nề. Nhưng khi lách qua, phần đầu xe tôi vẫn chạm nhẹ vào xe họ, khiến chiếc xe tôi văng vào dải phân cách. Lúc ấy, tôi cảm nhận rõ bắp chân bị rát bỏng vì cà sát vào dải phân cách", Quách Ngọc Tuyên chia sẻ với Tiền Phong.

573046808-1650487709736898-4205635509690901041-n.jpg
571323752-1650487726403563-8535556802926057425-n.jpg
Nam nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh của mình sau sự cố giao thông.

Anh cho biết thêm khi tai nạn xảy ra, anh xoay người để tránh các xe phía sau. Dù bị thương, Quách Ngọc Tuyên vẫn đến điểm quay vì sợ trễ giờ. "Khi đến đoàn phim, mọi người khuyên tôi nên vào trạm y tế để rửa vết thương. Tôi mới thấy thật sự đau rát và buốt. Qua kiểm tra, tôi chỉ bị thương phần mềm, không gãy xương hay chấn thương nặng", nam diễn viên nói.

Quách Ngọc Tuyên cũng cho biết bản thân may mắn vì mặc áo khoác dày, đeo găng tay, kiểm tra nón bảo hiểm thật kỹ nên mới tránh được những chấn thương nặng.

Nam diễn viên đăng tải câu chuyện lên trang cá nhân và nhận được nhiều lời hỏi thăm từ đồng nghiệp, khán giả: "Nhìn là thấy rát online luôn", "Cố gắng hết sức nhé Tuyên ơi, chắc chắn em vượt qua được mọi thử thách", "Chúc em vết thương mau lành để còn làm nghề"...

quach-ngoc-tuyen-2-9165-8185jpg.jpg
Quách Ngọc Tuyên cho biết chỉ bị thương phần mềm, không gãy xương hay chấn thương nặng.

Quách Ngọc Tuyên là diễn viên trưởng thành từ sân khấu kịch Nụ cười mới. Anh được biết tới qua những bộ phim như Giải cứu tiểu thư 3, Giang hồ chợ Mới, Vi Cá tiền truyện, Lật mặt - 48h, Thằng Khờ 4 - Cái Tết của thằng Khờ... Bên cạnh vai trò là diễn viên, anh còn làm nhà sản xuất phim. Anh đang bắt tay thực hiện bộ phim chiếu Tết.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng tư của anh cũng nhận được nhiều sự chú ý. Quách Ngọc Tuyên và vợ kém 16 tuổi công khai mối quan hệ vào năm 2019. Sau thời gian chung sống, cả hai có hai con chung.

Gia Linh
