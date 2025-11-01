Mỹ Tâm hỗ trợ 400 triệu đồng cho Đà Nẵng, Huế

TPO - Đến 7h sáng 30/10, mưa lũ tại miền Trung khiến 18 người chết và mất tích, 90 xã phường vẫn đang ngập sâu từ 2-3 m. Đà Nẵng là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất. Nhiều nghệ sĩ tiếp tục hướng về miền Trung, hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng vừa thông tin sơ bộ thiệt hại do mưa lũ. Con số thiệt hại do mưa lũ ở Đà Nẵng liên tục tăng lên. Đến tối 30/10, số người chết và mất tích là 12 người (8 người chết, 4 người mất tích), 54 nhà sập, 96 nhà hư hỏng.

Nhiều nghệ sĩ tiếp tục hướng về miền Trung, hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai. Tối 31/10, ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ thông tin ủng hộ cho bà con ở quê nhà Đà Nẵng số tiền 300 triệu đồng, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Đà Nẵng.

Mỹ Tâm chuyển 300 triệu đồng chung tay hỗ trợ bà con Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai.

"Quảng Nam, Đà Nẵng mình ơi, cố lên nhé! Xin được chung tay chia sẻ cùng bà con quê hương đang bị mưa lũ, cầu mong bình an đến với mọi người mọi nhà", nữ ca sĩ chia sẻ. Cách đây một ngày, Mỹ Tâm ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con ở TP Huế. Hôm 9/10, Mỹ Tâm chung tay hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai 200 triệu đồng.

Ca sĩ Hòa Minzy và Đức Phúc mỗi người chuyển 100 triệu đồng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng. Hòa Minzy cho biết cô thực hiện theo lời kêu gọi của cổng Thông tin Chính phủ và TP Đà Nẵng, gửi tới bà con chút tình cảm từ nơi xa, mong cuộc sống sớm bình yên trở lại.

Ca sĩ Issac ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con vùng lũ thông qua Ban cứu trợ trung ương - MTTQ Việt Nam. Nam ca sĩ nhắn nhủ: "Xin được đóng góp phần nhỏ của mình để hỗ trợ đồng bào ở các tỉnh thành đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ gây ra. Cầu mong bà con bình an, Việt Nam ơi cố lên".

Ca sĩ Issac ủng hộ 100 triệu đồng.

Trước diễn biến mưa bão và lũ lụt phức tạp tại khu vực miền Trung những ngày qua, ca sĩ Dương Domic quyết định lùi thời gian mở bán vé sự kiện giao lưu người hâm mộ tại Đà Nẵng. Nghệ sĩ cho biết những ngày này, anh muốn ưu tiên các thông tin về an toàn, cập nhật thời tiết và những kênh hỗ trợ thiết thực dành cho bà con miền Trung.

Đến 7h sáng 30/10, mưa lũ tại miền Trung khiến 18 người chết và mất tích, 90 xã phường vẫn đang ngập sâu từ 2-3 m. Đà Nẵng là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với 7 người chết, 4 người mất tích và hơn 76.000 ngôi nhà bị ngập.

Ngoài ra, tại Đà Nẵng, 50 nhà sập do lũ quét và sạt lở, 94 nhà bị hư hỏng. Hàng nghìn gia súc gia cầm chết trôi, hàng trăm ha lúa rau màu, thủy sản bị thiệt hại. Do không đủ ghe thuyền, nhiều hộ dân ở Đà Nẵng đóng bè chuối, dùng thuyền thúng cũ nát bơi ra khỏi vùng ngập để nhận đồ tiếp tế.