Con số được chọn cho năm 2025

TPO - "67" được chọn là từ vựng của năm 2025. Thống kê của Dictionary cho thấy chỉ riêng tháng 10/2025, "67" đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội với tần suất gấp 6 lần cả năm 2024 cộng lại.

Trang từ vựng Dictionary công bố "67" là từ vựng của năm 2025. Đây là lần đầu một con số được vinh danh thay vì từ ngữ thông thường. Dictionary giải thích "67" là con số quen thuộc với gen Alpha (những người sinh từ năm 2010 đến 2024).

"Để chọn ra từ của năm 2025, các nhà từ điển học phân tích lượng lớn dữ liệu bao gồm các tiêu đề đáng đưa tin, xu hướng trên mạng xã hội, kết quả công cụ tìm kiếm để xác định những từ có tác động đến cuộc trò chuyện giữa mọi người. Lượng tìm kiếm số 67 đã tăng mạnh kể từ mùa hè năm 2025. Kể từ tháng 6, lượng tìm kiếm con số này tăng hơn 6 lần và cho đến nay đà tăng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại", Dictionary cho biết.

Biểu đồ thể hiện sự tìm kiếm với "67".

Cách sử dụng số 67 của gen Alpha được cho là xuất phát từ bài hát Doot Doot (67) của Skrilla. Tuy nhiên, chính Skrilla đã thừa nhận "67" là con số vô nghĩa. Ý kiến khác lại cho rằng nguồn gốc của "67" liên quan đến cầu thủ bóng rổ LaMelo Ball - cao 6 feet 7 inch trong thang đo của Mỹ.

Dictionary khẳng định "67" giống như tiếng lóng khó định nghĩa. Con số này có thể được dùng với nghĩa "tàm tạm", 'bình thường, "sao cũng được". Có người cho rằng đây là một dạng giải trí "brainrot" (thối não), tương tự như trào lưu Tung Tung Tung Sahur thời gian qua. Thống kê của Dictionary cho thấy chỉ riêng tháng 10/2025, "67" đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội với tần suất gấp 6 lần cả năm 2024 cộng lại.

Tiến sĩ Steve Johnson - Giám đốc Từ điển học của Dictionary Media Group - cho biết hiếm có thuật ngữ lóng nào nắm bắt được xu thế văn hóa của năm 2025 giống như từ "67". "Đó vừa là trò đùa, vừa là tín hiệu xã hội, thể hiện cảm xúc cá nhân. 67 được dùng như câu cảm thán, có ý nghĩa kết nối mọi người", Steve Johnson nói.

Ký hiệu tay thể hiện số 67.

New York Post cho rằng lựa chọn từ của năm 2025 gây khó hiểu, bất hợp lý. "Một con số không thể coi là một từ", trang này dẫn lại bình luận của độc giả.

"67" không phải là thuật ngữ duy nhất phản ánh xu hướng văn hóa năm 2025. Danh sách rút gọn của Dictionary còn có "aura farming" (cố gắng thể hiện sự cuốn hút, tự tin, tỏ ra khí chất để gây chú ý trên mạng), "overtourism" (du lịch quá tải), "tariff" (thuế quan).



