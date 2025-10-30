Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Cục trưởng của Bộ Văn hóa

TPO - Chiều 30/10, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng thường trực Lê Hải Bình chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại quyết định 3768/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) bổ nhiệm có thời hạn 5 năm ông Nguyễn Viết Cường - Chánh Văn phòng Cục Di sản văn hóa - giữ chức Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

Tại quyết định 3769/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL bổ nhiệm thời hạn 5 năm ông Nguyễn Chấn - Trưởng phòng Quản lý dịch vụ, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Thứ trưởng Lê Hải Bình trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Viết Cường. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Chiều 30/10, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng thường trực Lê Hải Bình chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, các quyết định bổ nhiệm thể hiện sự ghi nhận nỗ lực, cống hiến và kết quả công tác của ông Nguyễn Viết Cường và ông Nguyễn Chấn trong thời gian qua, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Ban thường vụ và lãnh đạo Bộ VHTTDL. Các quyết định bổ nhiệm đều nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong Ban thường vụ Đảng ủy Bộ.

Thứ trưởng Lê Hải Bình trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Chấn. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Lê Hải Bình đề nghị hai Phó Cục trưởng rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và tính sáng tạo trong công việc. Thứ trưởng đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức của hai Cục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, cùng hỗ trợ và chia sẻ trách nhiệm, để hai Phó Cục trưởng vừa được bổ nhiệm có điều kiện thuận lợi nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ.