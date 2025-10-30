Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Cục trưởng của Bộ Văn hóa

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 30/10, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng thường trực Lê Hải Bình chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại quyết định 3768/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) bổ nhiệm có thời hạn 5 năm ông Nguyễn Viết Cường - Chánh Văn phòng Cục Di sản văn hóa - giữ chức Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

Tại quyết định 3769/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL bổ nhiệm thời hạn 5 năm ông Nguyễn Chấn - Trưởng phòng Quản lý dịch vụ, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

573100877-122137829402936185-1262461493027705469-n.jpg
Thứ trưởng Lê Hải Bình trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Viết Cường. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Chiều 30/10, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng thường trực Lê Hải Bình chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, các quyết định bổ nhiệm thể hiện sự ghi nhận nỗ lực, cống hiến và kết quả công tác của ông Nguyễn Viết Cường và ông Nguyễn Chấn trong thời gian qua, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Ban thường vụ và lãnh đạo Bộ VHTTDL. Các quyết định bổ nhiệm đều nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong Ban thường vụ Đảng ủy Bộ.

574336948-122137829474936185-3225842486774179512-n.jpg
Thứ trưởng Lê Hải Bình trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Chấn. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Lê Hải Bình đề nghị hai Phó Cục trưởng rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và tính sáng tạo trong công việc. Thứ trưởng đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức của hai Cục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, cùng hỗ trợ và chia sẻ trách nhiệm, để hai Phó Cục trưởng vừa được bổ nhiệm có điều kiện thuận lợi nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngọc Ánh
#Bộ Văn hóa thể thao và du lịch #Phó Cục trưởng #bổ nhiệm cán bộ #quyết định bổ nhiệm

Xem thêm

Cùng chuyên mục