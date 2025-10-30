Bảo Anh xin lỗi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngọc Ánh
TPO - Trong concert tối 29/10 ở Quảng Ninh, ca sĩ Bảo Anh gặp sự cố trang phục. Cô xin lỗi khán giả vì màn trình diễn chưa trọn vẹn như mong muốn.

Tối 29/10, ca sĩ Bảo Anh biểu diễn tại Hạ Long Concert 2025. Một ngày sau sự kiện, nữ ca sĩ lên tiếng xin lỗi, giải thích về sự cố liên quan đến trang phục trước giờ diễn.

"Ngay sát giờ lên đường, bộ đồ dự kiến phát sinh lỗi kỹ thuật nên ê-kíp không thể kịp chỉnh sửa cho chuyến đi xuống Quảng Ninh. Trong tình huống gấp, Bảo Anh buộc phải chọn đồ cá nhân để kịp lên sân khấu", nữ ca sĩ nói. Cô khẳng định đã chủ động báo với ban tổ chức và được đồng ý thay đổi trang phục.

Bảo Anh nói thêm cô háo hức và đã cố gắng giữ tinh thần tốt nhất cho màn trình diễn trong concert. Cô xin lỗi khán giả nếu việc lựa chọn trang phục gây ảnh hưởng cảm nhận và trải nghiệm của người xem. Nữ ca sĩ hứa rút kinh nghiệm để có những tiết mục trọn vẹn hơn trên sân khấu.

Bảo Anh mờ nhạt giữa dàn vũ công. Ảnh: Quốc Nam.

Cụ thể, trong concert ở Quảng Ninh, Bảo Anh mặc trang phục khá đơn giản. Cô phối áo thun crop-top và quần jeans tối màu. Hình ảnh của Bảo Anh có phần trái ngược với váy áo sặc sỡ của dàn vũ công hay những ca sĩ cùng trình diễn trong sự kiện.

Một số khán giả cho rằng Bảo Anh thiếu chỉn chu khi hát ở chương trình lớn. "Xem concert mà cứ ngỡ Bảo Anh hát tổng duyệt", "Vũ công còn chỉn chu hơn ca sĩ hát chính", "Bảo Anh không sai nhưng trang phục quá giản dị so với đồng nghiệp", khán giả bình luận. Tuy nhiên, nhiều người cũng bênh vực nữ ca sĩ, nhận định giọng hát mới là yếu tố quan trọng.

Bảo Anh sinh năm 1992, tại TPHCM. Cô được biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2012. Bảo Anh gây chú ý qua các bản ballad Trái tim em cũng biết đau (Mr. Siro), Ai khóc nỗi đau này (Đức Trí). Ở lĩnh vực phim ảnh, cô từng đóng Nhà có 5 nàng tiên, Bẫy ngọt ngào. Bảo Anh vừa gây chú ý khi góp mặt trong show Em xinh say hi mùa đầu tiên.

