Double2T, Khánh Vy trở lại 'Sinh viên thế hệ mới'

Chương trình truyền hình thực tế "Sinh viên thế hệ mới" chính thức trở lại trên sóng VTV3 với diện mạo hoàn toàn mới. Sự góp mặt của Double2T cùng bộ đôi MC Khánh Vy - Quang Bảo hứa hẹn mang đến một mùa thi bùng nổ. Chương trình cũng là nơi những ý tưởng, dự án cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ qua lăng kính trẻ trung, hiện đại.

Chương trình truyền hình thực tế Sinh viên thế hệ mới chính thức trở lại trên sóng VTV3. Với format đổi mới toàn diện, chương trình hứa hẹn kịch tính hơn, hấp dẫn hơn, khắc họa rõ nét hơn tinh thần, bản lĩnh của thế hệ trẻ. Sinh viên thế hệ mới 2025 tiếp tục là sân chơi truyền cảm hứng dành cho sinh viên Việt Nam, nơi những ý tưởng và dự án cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ.

Theo đó, các vòng thi được thiết kế để không chỉ thử thách kiến thức mà còn thử thách khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế. Người chơi sẽ trải qua các vòng: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh và Đấu trường Chung kết toàn quốc.

Đại diện các đội chơi trong chương trình Sinh viên thế hệ mới 2025.

Yếu tố kịch tính và tính giải trí được thể hiện qua các vòng thi đối kháng, tranh biện, kêu gọi đầu tư và thử thách đồng đội. Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày dự án thay vì chỉ thuyết trình đơn thuần. Bên cạnh đó, sự kết hợp các phóng sự, hậu trường và tương tác giám khảo giúp khán giả hiểu sâu hơn về từng đội thi, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn cũng như màu sắc cảm xúc cho chương trình.

“Chúng tôi tin rằng, format mới sẽ không chỉ là một cuộc thi học thuật, mà còn là hành trình khám phá bản lĩnh, tư duy tổ chức và tinh thần dấn thân của sinh viên Việt Nam thời đại mới qua lăng kính hiện đại và gần gũi với khán giả đại chúng”, biên tập viên Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ.

Bộ đôi MC Khánh Vy - Quang Bảo tiếp tục đồng hành cùng chương trình Sinh viên thế hệ mới.

Vòng Đấu trường thực tế được xem là điểm nhấn đặc biệt khi các đội thi phải sử dụng năng lực và điểm tích lũy để huy động nguồn lực, triển khai dự án cộng đồng trong vòng 48 giờ. Các “túi mù” (plot twist) được đưa vào chương trình nhằm thử thách khả năng ứng biến linh hoạt của sinh viên, đồng thời tạo ra những khoảnh khắc đầy cảm xúc và bất ngờ cho khán giả.

Sức hút đặc biệt của Sinh viên thế hệ mới 2025 còn đến từ những người đồng hành như Double2T, bộ đôi MC Khánh Vy - Quang Bảo, cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ Tân binh toàn năng. Tất cả sẽ cùng tạo nên một không gian truyền cảm hứng mạnh mẽ, kết nối giữa học thuật, sáng tạo và năng lượng tuổi trẻ.

Tiếp tục đồng hành cùng chương trình, MC Quang Bảo và Khánh Vy cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự nhiệt huyết, sự sáng tạo và tinh thần dấn thân của các bạn sinh viên. "Ở mùa 3, các bạn thí sinh vẫn sẽ giữ vững sự tự tin, dám thể hiện cá tính riêng, dám thử, dám sai, và dám cống hiến, từ đó lan tỏa cảm hứng tích cực đến nhiều người khác”, MC Khánh Vy chia sẻ.