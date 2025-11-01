Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Mức giá không tưởng để xem phim điện ảnh của Đức

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên hoan phim Đức 2025 khai mạc tối 30/10 tại Hà Nội, mang điện ảnh đương đại Đức đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete khẳng định điện ảnh chưa bao giờ dừng lại ở tính giải trí đơn thuần, mà còn là cây cầu để kết nối con người, văn hóa và thế hệ.

Liên hoan phim Đức 2025 khai mạc tối 30/10 tại Hà Nội. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên với ý nghĩa mang điện ảnh đương đại Đức đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Liên hoan phim lần này mở rộng quy mô chiếu phim ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Huế, TPHCM, Cần Thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng.

Vé xem phim có giá chỉ 20.000 đồng, mang tính khuyến khích thói quen đầu tư cho văn hóa, không vì lợi nhuận. Liên hoan phim Đức 2025 nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam.

ktk02864.jpg
Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete khẳng định điện ảnh chưa bao giờ dừng lại ở tính giải trí đơn thuần, mà còn là cây cầu để kết nối con người, văn hóa và thế hệ. Thông qua các bộ phim, khán giả chia sẻ tiếng cười và cả những giọt nước mắt, đôi lúc nhận ra rằng con người chúng ta có nhiều điểm chung.

Ở liên hoan phim, khán giả có thể khám phá nhiều thể loại phim từ chính kịch, hoạt hình, tài liệu đến phiêu lưu và gia đình. Chiếu mở màn liên hoan là Roter Himmel (tựa Việt là Bầu trời đỏ lửa) của đạo diễn Christian Petzold. Đây là tác phẩm từng giành giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlin 2023.

ktk02821.jpg
ktk03124.jpg
Điện ảnh đương đại Đức đang đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Phim kể về hai người bạn Leon và Felix, dự định trải qua mùa hè yên bình bên bờ Biển Baltic. Leon là nhà văn đang vật lộn với bản thảo tiểu thuyết của mình, còn Felix là nghệ sĩ thị giác. Tuy nhiên, khi Nadja và Devid xuất hiện, bốn người phải chia sẻ không gian sống chật hẹp, dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột và cảm xúc phức tạp.

Bên cạnh Bầu trời đỏ lửa, liên hoan còn có Mạch ngầm, Cologne 75 cùng nhiều phim phản ánh các vấn đề xã hội đương đại như cộng đồng LGBTQ+ hay hành trình nhận diện bản sắc của người Việt tại Đức thông qua tác phẩm của các nhà làm phim người Đức gốc Việt như Mani Phạm Bùi và Hiền Nguyễn.

Ngọc Ánh
#Liên hoan phim Đức 2025 #điện ảnh Đức #vé xem phim giá rẻ #văn hóa Đức Việt #phim đương đại Đức #kết nối văn hóa #đại sứ Helga Margarete

Xem thêm

Cùng chuyên mục