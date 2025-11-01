Mức giá không tưởng để xem phim điện ảnh của Đức

TPO - Liên hoan phim Đức 2025 khai mạc tối 30/10 tại Hà Nội, mang điện ảnh đương đại Đức đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete khẳng định điện ảnh chưa bao giờ dừng lại ở tính giải trí đơn thuần, mà còn là cây cầu để kết nối con người, văn hóa và thế hệ.

Liên hoan phim Đức 2025 khai mạc tối 30/10 tại Hà Nội. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên với ý nghĩa mang điện ảnh đương đại Đức đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Liên hoan phim lần này mở rộng quy mô chiếu phim ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Huế, TPHCM, Cần Thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng.

Vé xem phim có giá chỉ 20.000 đồng, mang tính khuyến khích thói quen đầu tư cho văn hóa, không vì lợi nhuận. Liên hoan phim Đức 2025 nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete khẳng định điện ảnh chưa bao giờ dừng lại ở tính giải trí đơn thuần, mà còn là cây cầu để kết nối con người, văn hóa và thế hệ. Thông qua các bộ phim, khán giả chia sẻ tiếng cười và cả những giọt nước mắt, đôi lúc nhận ra rằng con người chúng ta có nhiều điểm chung.

Ở liên hoan phim, khán giả có thể khám phá nhiều thể loại phim từ chính kịch, hoạt hình, tài liệu đến phiêu lưu và gia đình. Chiếu mở màn liên hoan là Roter Himmel (tựa Việt là Bầu trời đỏ lửa) của đạo diễn Christian Petzold. Đây là tác phẩm từng giành giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlin 2023.

Phim kể về hai người bạn Leon và Felix, dự định trải qua mùa hè yên bình bên bờ Biển Baltic. Leon là nhà văn đang vật lộn với bản thảo tiểu thuyết của mình, còn Felix là nghệ sĩ thị giác. Tuy nhiên, khi Nadja và Devid xuất hiện, bốn người phải chia sẻ không gian sống chật hẹp, dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột và cảm xúc phức tạp.

Bên cạnh Bầu trời đỏ lửa, liên hoan còn có Mạch ngầm, Cologne 75 cùng nhiều phim phản ánh các vấn đề xã hội đương đại như cộng đồng LGBTQ+ hay hành trình nhận diện bản sắc của người Việt tại Đức thông qua tác phẩm của các nhà làm phim người Đức gốc Việt như Mani Phạm Bùi và Hiền Nguyễn.