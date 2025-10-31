Hương Giang đủ điều kiện thi Hoa hậu Hoàn vũ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Duy Nam - Thanh Ngân
TPO - Trước những ý kiến trái chiều xoay quanh việc được chọn đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025, Hương Giang nói: “Tôi không lấy đi cơ hội của ai. Tôi nghĩ ở tuổi 33, việc hỏi phụ nữ tại sao không dừng lại là không công bằng”.

Trong buổi công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025 diễn ra ngày 30/10 tại TPHCM, Hương Giang xúc động khi được Kỳ Duyên trao lại sash Miss Universe Vietnam 2025.

“Tôi biết mọi người cảm thấy tội vì tôi không có vương miện. Nhưng điều đó vô tình phù hợp chủ đề năm nay. Tôi không có vương miện nhưng có hành trình 13 năm - dài nhất đời mình”, Hương Giang nói.

Trong buổi ra mắt truyền thông, hàng loạt câu hỏi "bủa vây" Hương Giang, thậm chí có người nói cô giành suất, không nhường cơ hội cho người trẻ hơn. “Mười ba năm làm nghề, chưa ai nhường cho tôi cơ hội nào cả. Tất cả đều là nỗ lực của bản thân. Tôi nghĩ ở tuổi 33, việc hỏi phụ nữ tại sao không dừng lại là không công bằng”, Hương Giang nói thêm.

z7172790591615-dc07ec9a1305484d92ac92f081797225-6806.jpg
z7172790779568-2db7b6774f4c9c7e8551c1b323a56ba6.jpg
z7172790688364-d6e711d77247fa3706e6fe4a4ed648fd-7890.jpg
Hương Giang trong buổi nhận sash đại diện Việt Nam tại Miss Universe.

Cô cho biết việc đến với Miss Universe không phải để lấy đi cơ hội, mà là khẳng định tinh thần kiên định, niềm tin vào giá trị của phụ nữ ở mọi lứa tuổi, hoàn cảnh: “Tôi luôn là người trao cơ hội cho thế hệ sau qua vai trò mentor. Lần này, tôi chỉ muốn truyền cảm hứng rằng, nếu tôi có thể, bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể”.

Trước câu hỏi về vấn đề giới tính, tính hợp pháp của suất thi Miss Universe 2025, Hương Giang cho biết cô hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của tổ chức Miss Universe. “Miss Universe không công bố quy định cụ thể trên website, mà làm việc trực tiếp với Giám đốc quốc gia. Tôi đã nhận được xác nhận và đủ điều kiện dự thi năm nay”, cô khẳng định.

Đại diện Việt Nam cũng thể hiện trình ứng xử bằng tiếng Anh, nêu quan điểm việc người chuyển giới tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế: “Being a woman is not just for biology or documents, but for love, spirit and living true to yourself” (tạm dịch: Phụ nữ không chỉ được xác định bởi sinh học hay giấy tờ, mà còn bởi tình yêu, tinh thần và việc sống thật với chính mình).

Cô cũng nói thêm phụ nữ không chỉ định nghĩa bằng giới tính, đó là khát vọng và can đảm dấn thân. Hương Giang nói cô không lấy đi cơ hội của ai. Miss Universe không còn là sân khấu của những cô gái độc thân xinh đẹp, mà là nơi mọi phụ nữ, từ người mẹ, người có gia đình hay người chuyển giới cùng nhau tỏa sáng.

Nói về hành trình sắp tới, Hương Giang cho biết cô không xem Miss Universe là cơ hội để gây chú ý hay tìm lại ánh hào quang. Cô không đến đây để tăng sự nổi tiếng, chỉ muốn chứng tỏ bản thân xứng đáng. Đại diện Việt Nam nói thêm cô quan sát mọi đại diện, nhưng không xem ai là đối thủ. Khi hiểu rõ mục đích của bản thân, chuyện được hay mất không còn quan trọng.

hg196.jpg
hg312.jpg
Mẹ và bạn trai đến ủng hộ Hương Giang.

Trong video giới thiệu bản thân tại Miss Universe 2025, Hương Giang nói: "Tôi bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, nhưng tác động thực sự của tôi chỉ bắt đầu khi tôi trở thành nhà sản xuất, làm việc vì những cộng đồng chưa được đại diện".

Cô chia sẻ mục tiêu bản thân là khuyến khích các công ty sản xuất đảm bảo ít nhất 10% nhân sự, cả trước và sau ống kính, đến từ các cộng đồng chưa được đại diện (chỉ người chuyển giới - PV). Hương Giang gọi đây là giá trị thật muốn mang đến Miss Universe.

Hương Giang cũng nêu quan điểm từ ngày Miss Universe đồng ý mở rộng tiêu chí, họ không nghĩ thế giới thiếu những phụ nữ độc thân xinh đẹp, mà muốn mở ra cánh cửa của bình đẳng và hy vọng.

"Đây là sân khấu nơi mọi phụ nữ đều là phụ nữ, được nâng đỡ và cùng nhau tỏa sáng. Thay vì hỏi ‘Tại sao lại là Hương Giang?’, tôi chọn hỏi ‘Tại sao không thể là Hương Giang?’”, cô khẳng định.

Hương Giang sang Thái Lan đầu tháng 11 để tham gia chuỗi hoạt động chính thức cùng hơn 130 thí sinh từ khắp thế giới. Đêm chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Bangkok.

Duy Nam - Thanh Ngân
