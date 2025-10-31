Phim Việt 16+ 'Cải mả' chủ đề quật mộ tổ tiên tạm dẫn đầu

TPO - Sau một ngày chiếu sớm, phim 16+ "Cải mả" của đạo diễn Thắng Vũ đã bất ngờ vượt mặt "Cục vàng của ngoại" (đạo diễn Khương Ngọc), tạm dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày dịp Halloween.

Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, tính đến hết tối 30/10, Cải mả đạt doanh thu 1,51 tỷ đồng từ 1.600 suất chiếu/19.148 lượt vé bán ra. Thành tích này giúp phim vượt qua Cục vàng của ngoại, ghi nhận 1,41 tỷ đồng (17.713 vé, 1.835 suất chiếu) trong ngày.

Hai bộ phim khác cùng ra rạp dịp Halloween là Bịt mắt bắt nai và Phá đám sinh nhật mẹ lần lượt đạt doanh thu hơn 590 triệu đồng mỗi phim. Trong khi Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng và Tử chiến trên không duy trì mức doanh thu trung bình dưới 200 triệu đồng/ngày.

Tại buổi công chiếu phim ở TPHCM, đạo diễn Thắng Vũ chia sẻ ý tưởng thực hiện Cải mả xuất phát từ sự tò mò về những điềm gở trong phong thủy mồ mả. Khi tìm hiểu sâu hơn, anh phát hiện mối liên hệ giữa phong thủy mộ phần và vận mệnh con cháu trong gia đình, từ đó hình thành kịch bản mang màu sắc tâm linh thuần Việt.

Đạo diễn Thắng Vũ (ảnh trên) và dàn diễn viên tại buổi ra mắt phim.

Trước câu hỏi về việc giữ nguyên hình ảnh diễn viên Thiên An, đạo diễn bày tỏ mong khán giả tập trung vào giá trị nghệ thuật. “Mọi khâu lựa chọn diễn viên đều được thực hiện công bằng, khách quan. Tôi mong người xem nhìn nhận Cải mả là chuyện điện ảnh hơn là scandal bên ngoài”.

Đối mặt với một số thắc mắc của khán giả, đạo diễn mong mỏi người xem có cái nhìn công tâm. "Cải mả là cuộc sống của tôi trong suốt hai năm vừa qua. Đây là tâm huyết của rất nhiều người. Mong khán giả đón nhận bằng lăng kính khách quan nhất”, đạo diễn chia sẻ thêm.

Thông qua Cải mả, đạo diễn Thắng Vũ tham vọng tái hiện tín ngưỡng dân gian và nghi lễ tâm linh. Điểm sáng của bộ phim 16+ nằm ở cách lồng ghép yếu tố văn hóa dân gian: truyền thuyết Ó Ma Lai, tục chôn “vàng linh”, hình ảnh cây gòn - biểu tượng linh hồn trú ngụ được xử lý có dụng ý ẩn dụ.

Đạo diễn còn nói thêm hành động "động mả" trong phim không chỉ mang nghĩa tâm linh mà còn tượng trưng cho việc con người phải đối diện với quá khứ và hậu quả của chính mình.

Tại buổi ra mắt, dàn diễn viên xúc động khi đứa con tinh thần thành hình và được ra rạp sau nhiều khó khăn. Diễn viên Kiều Trinh nói: "Chúng tôi vừa háo hức vừa hồi hộp. Cải mả là tâm huyết của cả đại gia đình, hy vọng được khán giả yêu thương và sẻ chia”.

Hình ảnh về tục cải mả lên phim Việt, gắn nhãn 16+.

Hai diễn viên trẻ Avin Lu và Lâm Thanh Nhã chia sẻ bộ phim khiến họ nhận ra mọi lựa chọn đều mang lại hệ quả. Cả hai kỳ vọng khán giả đón nhận tác phẩm bằng sự thấu cảm.

Cải mả là tác phẩm tâm linh hiếm hoi của điện ảnh Việt chọn nghi lễ cải táng - phong tục truyền thống ít khi được đưa lên phim làm trục chính của câu chuyện. Phim mở đầu bằng chuỗi tai họa giáng xuống gia tộc họ Đỗ, buộc các thành viên phải trở về quê làm lễ cải mả để cầu an. Nghi lễ ấy vô tình khơi dậy những bí mật bị chôn vùi và kéo theo hàng loạt bi kịch.

Thay vì chọn lối jumpscare thường thấy ở phim kinh dị, Cải mả tạo cảm giác rùng rợn qua bối cảnh và tâm lý nhân vật. Nỗi sợ lớn nhất được thể hiện trong phim đến từ lòng tham, định kiến và sự đứt gãy thế hệ. Bốn anh em trong gia tộc họ Đỗ là đại diện cho các kiểu người khác nhau, từ đó hé lộ mâu thuẫn sâu kín trong một đại gia đình tưởng như hoàn hảo.

Phim cũng bám sát chủ đề gieo nghiệp ắt phải trả nghiệp, mang đến lát cắt đời sống Việt đậm yếu tố nhân quả, nêu bật thông điệp nỗi sợ không đến từ bóng tối, mà là ở lòng người.