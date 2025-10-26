Dàn hoa hậu nhảy múa ở lễ cưới Á hậu Quỳnh Châu và chồng CEO

TPO - Lễ cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn tối 26/10 thu hút gần 800 khách mời, có đông đảo hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ nổi tiếng. Không gian tiệc được trang trí sang trọng, tinh giản, trở thành nơi quy tụ của dàn sao.