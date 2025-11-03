Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Độc lạ phở, bánh chưng và lẩu gà lá é làm đồ uống

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cuộc thi sáng tạo đồ uống không cồn ghi nhận nhiều ý tưởng mới lạ. Thí sinh đưa những món ăn quen thuộc như phở, bánh chưng hay lẩu gà lá é vào thức uống, thể hiện sự sáng tạo và bản sắc Việt trong ngành pha chế.

Tại vòng chung kết TasteCraft Masters Championship 2025 (TCMC 2025) - cuộc thi sáng tạo đồ uống không cồn chuyên nghiệp vừa diễn ra tại TPHCM, những món ăn đặc sản của Việt Nam như phở, bánh chưng, bánh tét, lẩu gà lá é... trở thành cảm hứng sáng tạo của thí sinh.

Sau hơn hai tháng thi đấu, ban tổ chức chọn 6 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại TPHCM. Mỗi thí sinh có 12 phút để trình diễn kỹ năng, thuyết trình ý tưởng.

z7184402920288-47fe983d56f5188fea1ad01fc7b1b510.jpg
z7184402903018-bd3dfe5632a5423f913216f55838d242.jpg
z7184402890826-944e4b73b1b46c6e5e5f45570ffcb447.jpg
Phở, bánh tét, bánh chưng, lẩu gà lá é biến tấu thành nước uống.

Vượt hàng trăm đối thủ, Lương Thị Hạnh giành ngôi quán quân với tác phẩm Phở. Lấy cảm hứng từ món ăn biểu tượng của Việt Nam, Hạnh kết hợp trà ô long và sữa để tạo nước phở, đồng thời dùng lớp bột trà sữa mềm làm bánh phở. Hương hành, ngò, thảo mộc được tái hiện gợi món đặc sản, mở ra trải nghiệm vị giác mới.

Ở vòng bán kết, quán quân từng gây ấn tượng với món Lẩu gà lá é - thức uống lấy cảm hứng từ món ăn miền Trung. “Ẩm thực Việt là kho tài nguyên vô tận. Tôi muốn kể lại câu chuyện của những món ăn bằng ngôn ngữ pha chế”, Hạnh chia sẻ sau khi đoạt giải quán quân.

Giải Á quân thuộc về Nguyễn Khánh Tiền với tác phẩm Chưng (Vietnamese Square Sticky Rice Cake), lấy cảm hứng từ bánh chưng ngày Tết. Ở vòng bán kết, Tiền kết hợp gạo nếp, đậu xanh, thịt heo cùng hương trà. Đến chung kết, cô chuyển hướng với nền cà phê để tạo sắc thái hiện đại hơn. “Nếu bánh chưng là biểu tượng của Tết cổ truyền, thì phiên bản cà phê là lời chào tỉnh táo cho năm mới”, Tiền nói.

z7184413787572-98026823a1780dfe0c1a128850919a82.jpg
Ba thí sinh giành chiến thắng tại cuộc thi.

Phùng Diễm Thanh Thảo giành giải quý quân với Bánh Tét. Cô nấu chiết xuất từ nếp và đậu xanh, hoà cùng sữa, matcha và lá chuối nướng để tạo hương khói đặc trưng. Lớp foam trứng muối gợi phần nhân, còn tiêu đỏ và quế tượng trưng cho vị thịt. “Tôi muốn nhắc nhớ không khí đêm giao thừa bên bếp lửa, vừa truyền thống, vừa tươi mới”, cô chia sẻ.

Theo trưởng ban giám khảo, người chiến thắng không chỉ cần kỹ năng, mà còn phải biết kể chuyện bằng nguyên liệu để người thưởng thức cảm được hồn Việt qua từng ngụm.

Cuộc thi sáng tạo đồ uống không cồn chuyên nghiệp diễn ra tại TPHCM quy tụ dàn giám khảo từ Việt Nam, Trung Quốc và châu Âu. Top 3 cuộc thi đại diện Việt Nam dự World Fashion Drinks Competition 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Trạch Dương
#Sáng tạo đồ uống không cồn #Ẩm thực Việt Nam trong pha chế #Ý tưởng pha chế từ món ăn truyền thống #Cuộc thi TasteCraft Masters 2025 #Biến tấu đặc sản thành thức uống #Kỹ năng kể chuyện qua nguyên liệu #Tiềm năng ngành pha chế Việt Nam #Giao lưu quốc tế trong ngành pha chế #Truyền cảm hứng từ ẩm thực truyền thống #Chương trình tuyển chọn đại diện Việt Nam dự thi quốc tế

