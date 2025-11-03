Tìm ra 6 quán quân mới của Toán tư duy Việt Nam

Chung kết khu vực miền Nam Mathnasium Championship 2025 tìm ra 6 thí sinh đoạt giải cao nhất, nâng tổng số 126 quán quân sau 10 mùa thi. Cuộc thi đánh dấu chặng đường 10 năm khuyến khích học sinh Việt Nam phát triển tư duy Toán học và kỹ năng phản xạ logic.

Ngày 2/11, vòng Chung kết khu vực miền Nam cuộc thi Mathnasium Championship 2025 khép lại với việc tìm ra 6 quán quân mới đại diện cho 6 cấp độ thi. Buổi thi đánh dấu cột mốc 126 quán quân Toán tư duy được vinh danh sau 10 năm tổ chức.

Khởi động từ năm 2015, Mathnasium Championship là sân chơi học thuật thường niên cho học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc. Cuộc thi hướng đến mục tiêu khơi dậy niềm yêu thích học Toán, phát triển tư duy phản xạ và khả năng giải quyết vấn đề.

Đại diện ban tổ chức trao giải cho các quán quân, á quân của mùa giải năm nay.

Mùa giải năm nay thu hút hơn 3.000 thí sinh tham gia từ khắp 63 tỉnh, thành. Từ vòng Sơ kết trực tuyến (15-29/9), 3.227 thí sinh có thành tích tốt được chọn vào Bán kết (11-12/10). Ở vòng Chung kết, 471 thí sinh được chia thành hai khu vực Hà Nội và TPHCM, thi trực tiếp để xác định ngôi vị quán quân từng cấp độ.

Riêng tại khu vực miền Nam, 289 thí sinh bước vào tranh tài ngày 2/11 tại TPHCM, trải qua các phần thi đối mặt trực tiếp với giới hạn thời gian và độ khó tăng dần.

Theo PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung, Trưởng Bộ môn Phương pháp dạy học Toán - Khoa Toán Tin (Đại học Sư phạm TPHCM), Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn cuộc thi - Mathnasium Championship không phải là kỳ thi chuyên môn Toán học nâng cao, mà là nơi kiểm tra khả năng tư duy, tốc độ và cách vận dụng linh hoạt kiến thức của học sinh. Người chơi phải có phản xạ nhanh, suy luận nhạy bén và tự tin khi đưa ra đáp án.

Đại diện ban tổ chức cho biết điểm nổi bật của vòng chung kết là sự cân bằng giữa độ khó và tính ứng dụng, khuyến khích học sinh phát huy khả năng tính toán, logic, đồng thời giữ bình tĩnh khi xử lý tình huống.

Sau những phần thi, ban tổ chức công bố 18 thí sinh xuất sắc của khu vực miền Nam, trong đó 6 thí sinh đạt giải Nhất được công nhận là 6 quán quân mới của Mathnasium Championship 2025, nâng tổng số quán quân toàn quốc lên 126 sau 10 năm.

Danh sách các quán quân khu vực miền Nam gồm Level 1 - Hoàng Chí Phong (SBD 133), Level 2 - Phạm Văn Nhật Minh (SBD 223), Level 3 - Hoàng Quốc Bảo (SBD 308), Level 4 - Trần Ngọc Quốc Hưng (SBD 414), Level 5 - Lê Quang Bách (SBD 508) và Level 6 - Phù Anh Quân (SBD 640).

Cùng với 12 thí sinh đạt giải Nhì và Ba, các quán quân này đại diện cho những gương mặt tiêu biểu nhất của mùa giải thứ 10.

Một góc phòng thi nơi 289 thí sinh tranh tài, tranh giải quán quân Toán tư duy.

Đại diện ban tổ chức nói thêm từ một cuộc thi nội bộ, Mathnasium Championship trở thành sân chơi học thuật quy mô toàn quốc. Sau 10 năm, ban tổ chức tự hào khi thấy hàng ngàn học sinh trưởng thành hơn trong tư duy, tự tin hơn trong học tập và dám chinh phục tri thức.

Giáo sư Larry Martinek, người sáng lập phương pháp Mathnasium (Mỹ), cũng gửi lời chúc mừng đến các thí sinh Việt Nam: “Mười năm là hành trình đáng trân trọng. Tôi vui khi thấy học sinh Việt Nam tiếp cận và phát triển tư duy toán học theo cách chủ động và sáng tạo”.

Ra đời từ năm 2015, Mathnasium Championship thu hút sự đồng hành của hơn 1.000 trường học công lập, tư thục và quốc tế, vinh danh 126 quán quân sau 10 mùa thi và trao hàng ngàn suất học bổng cho học sinh có niềm yêu thích Toán học. Cuộc thi góp phần định hình phương pháp học Toán theo hướng hiểu sâu, tư duy phản xạ và ứng dụng thực tế, những yếu tố ngày càng quan trọng trong giáo dục hiện đại.