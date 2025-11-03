Hoa hậu Bảo Ngọc nêu bật khoảng trống 1.000 tỷ USD

TPO - Tại Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển Bền vững 2025, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nêu bật thách thức toàn cầu về khoảng trống 1.000 tỷ USD trong mục tiêu tài chính khí hậu, kêu gọi trao quyền để thanh niên trở thành lực lượng tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu.

Khoảng trống 1.000 tỷ USD

Chiều 2/11, Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển Bền vững - Vietnam Youth Sustainability Summit diễn ra tại Đại học Ngân hàng (TPHCM), do Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Gen Zero phối hợp cùng YNet Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức.

Chương trình là một phần trong sáng kiến Vietnam Youth Climate Empowerment Pathway (VYCEP) - dự án Beauty With A Purpose Bảo Ngọc sẽ mang đến cuộc thi Miss World lần thứ 73.

Với chủ đề Tương lai khí hậu bắt đầu từ bạn, hội nghị quy tụ các chuyên gia, nhà hoạt động trẻ, và đại biểu đến từ nhiều tổ chức, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy vai trò của thanh niên trong tiến trình phát triển bền vững.

Bảo Ngọc và Tuấn Ngọc trình bày tại Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển Bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đề cập khoảng trống 1.000 tỷ USD trong mục tiêu tài chính khí hậu toàn cầu. Cô nhấn mạnh đây không chỉ là con số, mà là lời cảnh tỉnh về nhu cầu cấp thiết phải huy động nguồn lực, cả vật chất lẫn con người để hành động kịp thời.

“Thanh niên Việt Nam cần được trao năng lực, tiếng nói và cơ hội để tham gia vào các chính sách khí hậu, thay vì chỉ là những người quan sát”, Bảo Ngọc nhận định.

Thạc sĩ Phan Kỳ Trung - Viện Mekong - Đại học Cần Thơ - phân tích tầm quan trọng của nguồn lực xanh, giới thiệu mô hình Kỹ năng Xanh, hướng đào tạo năng lực thực tiễn cho thế hệ trẻ trong phát triển bền vững.

Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, đại sứ chương trình, trình bày lộ trình VYCEP gồm ba trụ cột: Nhận thức, Năng lực và Tham gia, hướng đến việc đưa tiếng nói thanh niên vào tiến trình chính sách khí hậu trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức cũng trao giải Mock COP 2025 - cuộc thi mô phỏng Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc - nhằm tôn vinh các đàm phán viên trẻ xuất sắc. Các hạng mục được trao gồm Nhà đàm phán xuất sắc, Đoàn đàm phán tiềm năng và Tuyên ngôn lập trường ấn tượng.

Phần đối thoại mở “Tăng cường hành động của các bên liên quan - Trao quyền cho thanh niên tiên phong hành động vì khí hậu” quy tụ các diễn giả như GS. Chung Hoàng Chương, Thạc sĩ Phan Kỳ Trung. Các chuyên gia chia sẻ thách thức và cơ hội trong tiến trình phát triển xanh, đồng thời khơi gợi trách nhiệm của thế hệ trẻ trước biến đổi khí hậu.

Cuối chương trình, Hoa hậu Bảo Ngọc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết hành động vì khí hậu và khởi động Tuần lễ Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu. Chuỗi hoạt động gồm đào tạo, truyền thông và kết nối chính sách, hướng đến mục tiêu trao quyền cho thanh niên Việt Nam góp phần thực hiện cam kết Net Zero 2050.

Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tại Miss World 2026.

Thách thức của Bảo Ngọc

Ngoài mong mỏi thúc đẩy nhu cầu cấp thiết phải huy động nguồn lực, cả vật chất lẫn con người để hành động kịp thời, Bảo Ngọc còn sử dụng sáng kiến về vấn đề biến đổi khí hậu làm dự án chính cho Beauty with a Purpose tại Miss World Vietnam.

Bảo Ngọc được handpick là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2026. Cô được chỉ định dự thi Miss World giữa lúc đang có danh hiệu quốc tế Hoa hậu Liên lục địa 2022. Đây là thách thức lớn của Bảo Ngọc.

Với dự án VYCEP, Hoa hậu Bảo Ngọc được kỳ vọng mang đến hình ảnh đại diện Việt Nam vừa tri thức, vừa hành động, chạm đúng tinh thần sắc đẹp vì mục đích cao cả của Hoa hậu Thế giới.

Từ sau khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, Bảo Ngọc thực hiện nhiều dự án cộng đồng gắn với môi trường như Ngày Trái Đất 2023, COP28, Clean Up Việt Nam hay Chủ nhật Xanh. Cô là nhà sáng lập Gen Zero, dự án phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên tham gia 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.