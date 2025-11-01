Hết nhận ra Hoa hậu Mai Phương

TPO - Sau hơn một năm ở ẩn, Mai Phương trở lại với hình tượng Musicista. Khán giả nói khó nhận ra hoa hậu trong loạt tạo hình, phong cách trình diễn ở showcase.

Bốn lần thay đổi kế hoạch

Sau hơn một năm ở ẩn, Hoa hậu Mai Phương debut ca sĩ bằng showcase và album song ngữ A Beautiful Mess. Chương trình tối 31/10 tại TPHCM đánh dấu hành trình thay đổi của nữ ca sĩ.

Showcase mở màn bằng intro First Face. Mai Phương bất ngờ xuất hiện từ đường catwalk, hình ảnh quen thuộc của hoa hậu, nhưng lần này là bước chuyển sang sân khấu ca nhạc. Cô thể hiện ca khúc QUEENERGY, mang tinh thần mạnh mẽ, độc lập.

Màn trình diễn kết hợp treadmill, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu đã cho thấy khả năng kiểm soát không gian, giọng hát ổn định. Tiết mục mở đầu tạo hiệu ứng thị giác mạnh, khẳng định quyết tâm thoát mác hoa hậu để bước vào lĩnh vực âm nhạc của Mai Phương.

Khán giả sau đó được thưởng thức chuỗi tiết mục Mỹ Miều, Đầu xù ướt gối, Corset và IMperfect, thể hiện sự đa dạng trong phong cách âm nhạc lẫn phong thái trình diễn.

Phần trình diễn Corset bùng nổ với sự góp mặt của rapper Malaysia SYA - khách mời đặc biệt trong album, tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho showcase. Những màn trình diễn khiến khán giả hết nhận ra Mai Phương trong hình tượng hoa hậu.

Ông Phan Anh, người định hình phong cách cho Mai Phương cho biết dự án được thực hiện trong hơn một năm rưỡi, trải qua bốn lần thay đổi kế hoạch trước khi hoàn thiện.

"Chúng tôi trải qua đủ cung bậc cảm xúc, từ háo hức ngày đầu, căng thẳng thực hiện đến hạnh phúc khi dự án hình thành. Mai Phương đến với tình yêu lớn dành cho âm nhạc, nhưng nhiều suy tư. May mắn chúng tôi chứng kiến Phương mở lòng, dùng âm nhạc để kể chuyện của mình", ông nói.

Lấy cảm hứng từ hoa hậu với thế mạnh về gu thẩm mỹ, đam mê thời trang, Mai Phương được định vị theo hướng “Musicnista”, kết hợp giữa music và fashionista.

Musicnista không chỉ là phong cách, đó là tư duy thẩm mỹ hiện đại, sáng tạo và dám khác biệt. Đây là kim chỉ nam xuyên suốt con đường nghệ thuật của Phương, giúp cô phát triển hình ảnh nhất quán và hướng đến tiêu chuẩn quốc tế”, ông nhấn mạnh.

Tinh thần quốc tế

A Beautiful Mess gồm 11 ca khúc: First Face, QUEENERGY, Gown And Sneakers, Mỹ miều, IMperfect, Corset, 99.MP3, Đầu xù ướt gối, Moonwalk, Siêu mẫu nội tâm và Vedette. Mỗi track có cá tính riêng nhưng vẫn tạo mạch cảm xúc liên tục.

Album có sự kết hợp của 4 nghệ sĩ quốc tế. Awrii (Curacao) góp giọng rap trong No More No More, SYA (Malaysia) kết hợp trong Corset, Danilla (Indonesia) mang chất jazz-pop trong Moonwalk và rapper - nhà sản xuất Thái Lan F.Hero trong IMperfect. Những màn kết hợp thể hiện nỗ lực kết nối xu hướng quốc tế trong sản phẩm debut của nghệ sĩ Việt.

Ca sĩ SYA (Malaysia) - một trong bốn nghệ sĩ quốc tế góp giọng trong album của Mai Phương - có mặt tại showcase.

Theo giám đốc âm nhạc DTAP, quá trình làm việc với Mai Phương nghiêm túc, nhiều bất ngờ. "Chúng tôi ấn tượng khi biết Mai Phương nghiêm túc theo con đường ca sĩ. Dù từng gặp cô tại Miss World Vietnam 2022, việc tạm gác lại danh hiệu để bước vào con đường âm nhạc là điều bất ngờ. Cô thể hiện quyết tâm lớn trong quá trình học sáng tác, tự thu âm và làm việc cùng producer".

Ngoài 11 ca khúc, sản phẩm chủ đạo của album là MV QUEENERGY được đầu tư mạnh về phần hình ảnh, bối cảnh và vũ đạo, thể hiện tinh thần tự chủ và khát vọng vươn lên của người phụ nữ hiện đại.

Mai Phương chia sẻ từng set quay, trang phục và ánh sáng được tính toán để tạo nên trải nghiệm đồng nhất giữa âm nhạc và thị giác. Đây là hướng tiếp cận quen thuộc trong các dự án quốc tế, cho thấy nỗ lực chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất.