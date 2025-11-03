Thần tượng sụp đổ

TP - Ngay cả khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ diện mạo, thần thái không hổ danh mỹ nhân nức tiếng một thời của làng giải trí Việt. Chị càng đẹp khán giả càng thương cảm và oán trách. Bởi cái tên Trương Ngọc Ánh từng là ký ức thanh xuân tươi đẹp của bao người. Chị đã phản bội tình yêu của khán giả dành cho mình. Họ gọi tên những bộ phim chị tham gia. Trong đó, bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu được nhắc đến nhiều hơn cả. “Đồng tiền xương máu, nương náu nhà lao”, một tài khoản bình luận chua xót.

Biểu tượng sắc đẹp một thời

Trương Ngọc Ánh ghi dấu ấn trong nhiều vai trò: người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim… Sinh năm 1976, tại Hà Nội, chị bước vào làng giải trí bằng vốn liếng từ những cuộc thi nhan sắc như giải nhất cuộc thi Nữ sinh duyên dáng Hà Nội, Hoa khôi Noel Hà Nội. Chị là một trong những người mẫu, người đẹp từng “mang chuông đi đánh xứ người” và gặt hái thành công. Ở cuộc thi Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998, tại Ai Cập, Trương Ngọc Ánh đăng quang.

Trương Ngọc Ánh trong phim Áo lụa Hà Đông.

Chị bước vào làng giải trí đã giúp khán giả mở rộng quan niệm về vẻ đẹp của phụ nữ. Trương Ngọc Ánh không sở hữu gương mặt trái xoan, nụ cười hoa ngâu mà sở hữu gương mặt sắc sảo với hàm vuông, đôi môi dày gợi cảm, nụ cười rộng mở, ánh mắt như thôi miên. Nhan sắc ấy giúp chị thăng hoa trong vai trò người mẫu và diễn viên.

Thanh xuân rực rỡ của chị còn lưu lại trong rất nhiều ảnh lịch một thời, trong những video ca nhạc và phim ảnh. Một trong những video ca nhạc lưu giữ tuổi xuân của Trương Ngọc Ánh chính là Chuyện tình người trinh nữ tên Thi. Sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được thể hiện qua giọng ca Như Quỳnh, Trương Ngọc Ánh vào vai trinh nữ si tình xinh đẹp. Video thực hiện năm 1997, khi Trương Ngọc Ánh mới 21 tuổi. Lúc ấy chị đã có tiếng và đã được xem như một diễn viên.

Người mẫu Trương Ngọc Ánh chạm ngõ phim ảnh khi còn rất trẻ. 16 tuổi chị đã có vai diễn đáng nhớ trong bộ phim do NSND Nguyễn Hữu Phần biên kịch và đồng đạo diễn với Phi Tiến Sơn, Em còn nhớ hay em đã quên, lấy cảm hứng từ âm nhạc Trịnh Công Sơn. Nhắc đến những diễn viên tay ngang thành công ở lĩnh vực phim ảnh, không thể không nhắc trường hợp Trương Ngọc Ánh.

Ấn tượng nhất trong diễn xuất của Trương Ngọc Ánh chính là vai Dần trong phim truyện nhựa Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh, công chiếu năm 2006. Đây là bộ phim từng càn quét nhiều giải thưởng trong nước, từng giành giải thưởng do khán giả bình chọn ở LHP Quốc tế Busan, được đại diện phim Việt Nam tham gia tranh giải Oscar ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”. Người thủ vai nữ chính phim Áo lụa Hà Đông từng ẵm giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất.

Nhưng bộ phim được nhắc đến nhiều nhất khi Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý lại là Đồng tiền xương máu của đạo diễn Đinh Đức Liêm, phát sóng lần đầu năm 1998. Ở phim này, Trương Ngọc Ánh vào vai Lan Anh, đóng cặp với Quyền Linh. Trương Ngọc Ánh bị bắt, phim “sốt” trở lại, nhiều khán giả xem phim trên YouTube để lại bình luận: “Lan Anh ơi, Lan Anh”.

Trương Ngọc Ánh trong phim Đồng tiền xương máu.

Gánh nặng cuộc sống và “hội chợ phù hoa”

Với đồng nghiệp, Trương Ngọc Ánh để lại ấn tượng tốt đẹp. Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn lưu giữ cả thời xanh xuân rực rỡ của Trương Ngọc Ánh trong nhiều bức ảnh. Anh chia sẻ: “Ánh xinh đẹp, thông minh, kín kẽ, nghị lực. Em ấy rất sắc sảo, năng động, Ánh bươn chải để gồng gánh cho gia đình từ khi mới lập nghiệp đến giờ. Mặc dù phải luôn lo toan mọi điều nhưng với bạn bè, Ngọc Ánh luôn khiêm tốn, tình cảm, nhẹ nhàng và vui vẻ. Tôi thương Ánh vì em ấy luôn đơn độc”. NSƯT Lê Thiện dù chỉ tham gia một dự án phim ngắn cùng Trương Ngọc Ánh nhưng bà luôn dõi theo hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên tay ngang. Nghe tin dữ về nữ diễn viên Đồng tiền xương máu bà thốt lên: “Quá bàng hoàng và đáng tiếc. Từ lâu tôi đã đánh giá cao tố chất với nghề diễn của cô ấy”.

Cần phải nhắc đến “trái ngọt” Trương Ngọc Ánh hái được ở vai trò nhà sản xuất. Chị từng tham gia sản xuất và diễn xuất trong phim Hương Ga (2014), phim đoạt doanh thu cao, ngay ngày đầu ra rạp đã tạo nên cơn sốt phòng vé. Phim Hàn được Việt hóa Sắc đẹp ngàn cân (2017) do Trương Ngọc Ánh sản xuất, Minh Hằng ẵm vai chính, từng bị chê kém so với phiên bản Hàn nhưng ngay trong 3 ngày công chiếu đã thu về 13 tỷ đồng, con số đáng mơ ước của các nhà làm phim thời điểm ấy. Thành công về mặt doanh thu ở những phim do Trương Ngọc Ánh đóng vai trò nhà sản xuất chứng tỏ sự sắc sảo, năng lực kinh doanh của mỹ nhân 7x.

Được trời cho nhan sắc, cho tài năng, cho cơ hội để khoe nhan sắc, thể hiện tài năng nhưng lại không cho Trương Ngọc Ánh hai chữ “biết đủ”, cùng tình yêu thủy chung với nghệ thuật. Có những nghệ sĩ dù cuộc sống phong ba bão táp vẫn cố gắng bám nghề diễn. Cũng có những nghệ sĩ tay ngang như Trương Ngọc Ánh âm thầm làm nghề suốt mấy chục năm, đến buổi hoàng hôn của cuộc đời mới tỏa sáng, như trường hợp của NSƯT Thanh Hiền, vai chính trong Lật mặt 7: Một điều ước.

Trương Ngọc Ánh. Ảnh: FBNV

Cho dù thanh xuân đã trôi qua, dù thị trường phim ảnh hôm nay đã thay đổi chóng mặt so với thời Trương Ngọc Ánh tham gia Áo lụa Hà Đông hay Đồng tiền xương máu, Hương Ga… nhưng nếu bền bỉ bám nghề, không nề hà vai chính, vai phụ, không sợ làm xấu nhan sắc của mình để hóa thân thành những cuộc đời trên phim, có lẽ Trương Ngọc Ánh đã không đi đến bước đường đau khổ này.

Những thị phi về Trương Ngọc Ánh đã râm ran từ khi chị dấn thân vào thương trường, mở rộng kinh doanh từ phim ảnh sang những lĩnh vực khác, đỉnh điểm chị từng bị nhiều người tố “quỵt nợ”. Sau những ồn ào, người ta vẫn thấy Trương Ngọc Ánh sang chảnh như thường. Trước khi bị bắt chị vẫn khoe hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh trên mạng xã hội và hoạt động “cho đi”. Cho nên, khi Trương Ngọc Ánh đưa tay vào còng số 8, khán giả bị sốc, đồng nghiệp bàng hoàng. Có cần “phông bạt” thế không Trương Ngọc Ánh? Một số tài khoản chua xót hỏi Trương Ngọc Ánh.