Diễn viên Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào?; Danh tính thi thể trong cốp ô tô ở TPHCM

TPO - Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt; TPHCM mời người dân góp ý Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19; Một trường đại học công lập hoàn trả tiền học phí 2 năm cho sinh viên; 11 người gặp nạn sau va chạm tàu nước ngoài ở biển Vũng Tàu,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Trương Ngọc Ánh từng là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại phường Đức Nhuận, TPHCM). Bà Ánh bị tố đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của công ty và nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt. Ảnh C.A

Cụ thể, năm 2007, bà Ánh kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn 9,1 triệu USD để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có tòa nhà Indochine tại quận 3 (cũ).

Cơ quan điều tra xác định bà Ánh cùng một cá nhân khác đã đứng tên cá nhân mua đất, nâng khống giá trị, lập sổ sách gian dối nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch và rút tiền công ty sử dụng cá nhân. (XEM CHI TIẾT)

Dưới góc độ pháp lý, chia sẻ trên Vietnamnet, luật sư Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết: “Cơ quan điều tra đã thông tin chi tiết về việc Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trong trường hợp cơ quan điều tra chứng minh được hành vi chiếm đoạt của bị can có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hành vi này sẽ thuộc Khoản 4, Điều 175, với khung hình phạt cao nhất từ 12-20 năm tù”.

Luật sư Hải cũng phân tích thêm, ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung gồm: phạt tiền từ 10-100 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm; buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra.

TPHCM mời người dân góp ý Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Thành phố kêu gọi người dân cả nước đóng góp ý tưởng, nội dung và hình thức của Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, dự kiến đặt tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Từ nay đến 15/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tiếp nhận ý kiến qua email svhtt@tphcm.gov.vn hoặc gửi trực tiếp về trụ sở số 164 Đồng Khởi.

Vị trí khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ, nơi sẽ xây dựng công trình Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Duy Anh

Theo Sở, Đài tưởng niệm là công trình ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân, thể hiện truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của TPHCM trong giai đoạn "chưa từng có" của đại dịch.

Công trình đồng thời là lời tri ân đối với đội ngũ y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, những người đã cống hiến, sẻ chia, cùng thành phố vượt qua đợt bùng phát nghiêm trọng năm 2021 và phục hồi kinh tế, xã hội. (XEM CHI TIẾT)

Xác định được danh tính thi thể trong cốp ô tô ở TPHCM

Lực lượng của Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đã tiến hành lấy lời khai chủ xe ô tô và những người liên quan đến vụ phát hiện thi thể trong cốp một chiếc xe đậu ven đường.

Xe ô tô nơi chứa thi thể cô gái

Theo lời khai ban đầu, chủ ô tô cho biết chiếc xe được gia đình đậu trên vỉa hè đường đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh) từ tối ngày 27/10. Đến sáng 1/11, khi dọn dẹp gần đó, chủ xe ngửi thấy mùi hôi thối và phát hiện kính xe bị vỡ.

Tiến hành mở cốp để kiểm tra, người này đã bàng hoàng phát hiện thi thể một nữ giới khoảng 27 tuổi đang trong tình trạng phân hủy. Chủ xe khẳng định không biết nạn nhân là ai và không biết vì sao thi thể lại nằm trong cốp ô tô.

Trong quá trình xác minh, công an thu thập được thông tin một gia đình tại địa bàn từng báo mất liên lạc với con gái 27 tuổi – nghi có vấn đề về tâm lý. Sau khi cho gia đình nhận dạng, thi thể được xác định chính là cô gái nói trên. (XEM CHI TIẾT)

Công an làm việc với hai thiếu niên hành hung bảo vệ metro số 1 TPHCM

Công an phường Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan vụ nhân viên bảo vệ metro số 1 bị hành hung.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh T.H.N.M. (SN 2001, bảo vệ tuyến Metro số 1). Người hành hung anh M. là P.N.V.B. (SN 2008) và N.H.T.K. (SN 2010, cùng ngụ phường Cầu Ông Lãnh).

Trước đó, tàu metro số 1604 chạy từ ga Suối Tiên đi ga Bến Thành. Khi đến ga Khu Công nghệ cao, nam bảo vệ phát hiện nữ hành khách N.T.H. (SN 1992, là người thân của B. và K.) có hành vi gác chân lên ghế nên đến nhắc nhở.

Thời điểm trên, B. và K. bất ngờ lao vào tấn công nam bảo vệ. Phát hiện vụ việc, nhiều hành khách vào can ngăn, tuy nhiên sự việc chỉ dừng lại khi tàu đến ga Thủ Đức.

Ghi nhận ban đầu, anh M. bị sưng ở hốc mắt trái và chân mày, ngoài ra môi trên có vết rách niêm mạc. Nhà chức trách xác định, trước đó nam bảo vệ và chị H. xảy ra mâu thuẫn sau khi người này vỗ nhẹ vào lưng bé trai 3 tuổi (cháu chị H.) để nhắc bé không la hét trên tàu.

Một trường đại học công lập hoàn trả tiền học phí 2 năm cho sinh viên

Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) cho biết, đã thông báo cho sinh viên về việc hoàn trả tiền học phí hệ đào tạo trình độ đại học trong 2 năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023.

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Về hình thức chi trả, nhà trường cho biết, đối với sinh viên đang học, số học phí hoàn trả được phân bổ trừ vào học phí năm học 2025-2026. Đối với sinh viên đã tốt nghiệp, nghỉ học, tạm dừng, nhà trường sẽ thực hiện hoàn trả lại cho sinh viên sau khi sinh viên hoàn tất các khoản nợ học phí (nếu có) và cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản và tên ngân hàng giao dịch của sinh viên. (XEM CHI TIẾT)

11 người gặp nạn sau va chạm tàu nước ngoài ở biển Vũng Tàu

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM cho hay một tàu hàng nước ngoài đang được yêu cầu neo lại để phục vụ điều tra, xác minh liên quan vụ va chạm làm hai tàu cá chìm ngoài biển Vũng Tàu.

Các thuyền viên của hai tàu cá được Hải đội Biên phòng 2, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM đưa về bờ an toàn trong đêm 1/11. Một người chấn thương vùng mặt, tức ngực và khó thở, được quân y chăm sóc. Tất cả nạn nhân được cung cấp nhu yếu phẩm.

Theo thuyền trưởng Lê Văn Thiệp, tàu cá Tiền Giang cũ do ông điều khiển cùng một tàu bạn xuất phát từ cảng Phước Tỉnh, khi ra đến khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 15 km bị đứt dây ga. Hai tàu cặp vào nhau, thả neo để khắc phục sự cố.

Sau đó, tàu hàng SEA NOBLE (treo cờ Panama) được thuyền viên phát hiện đang tiến gần. Mọi người la lớn, phát tín hiệu cảnh báo, tàu hàng không kịp tránh va chạm. Cú đâm khiến một tàu chìm ngay, tàu còn lại chìm dần sau đó.

Đồng Nai và TPHCM sẽ có thêm 8 cây cầu kết nối

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết để tăng cường kết nối giao thông giữa 2 địa phương cũng như vùng Đông Nam Bộ, TPHCM và tỉnh Đồng Nai đã thống nhất triển khai đầu tư 8 dự án cầu đường bộ.

Theo đó, các dự án xây dựng cầu đã được thống nhất triển khai đầu tư gồm: Cát Lái, Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), Phú Mỹ 2, Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2, Tân Hiền, Tân An và Xóm Lá.

Trong đó, các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản thực hiện. Đồng thời, Sở Xây dựng 2 địa phương cũng đã thống nhất hướng tuyến và quy mô đầu tư các dự án.