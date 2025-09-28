Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM; Sự thật đau lòng vụ thùng carton đựng thi thể trẻ sơ sinh

TPO - Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM; Phát hiện thùng carton đựng thi thể trẻ sơ sinh; Bên xây nhầm trên đất khác ở TPHCM nhận sai, xin 45 ngày để dời nhà; Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên ở Long Thành cất cánh... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: nạn nhân rải khắp các tỉnh, thành

Công an xã Xuân Thới Sơn đã báo cáo Công an TPHCM và cho biết đang phối hợp cùng UBND xã ổn định tình hình, tiếp nhận trình báo của các hụi viên, đồng thời lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, công an xã tiếp nhận trình báo của hơn 50 người, với tổng số tiền liên quan trên 70 tỷ đồng đã góp cho chủ hụi là bà Nguyễn Thị Mỹ D.

Người dân kéo đến nhà bà D.

Chính quyền địa phương và những người đã trình báo cho biết sẽ còn nhiều người khác bị mất tiền trong vụ vỡ hụi này, bởi bà D. lập các nhóm trên mạng xã hội và tổ chức nhiều dây hụi với sự tham gia của các hụi viên ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công an xã Xuân Thới Sơn cũng xác nhận, bà Nguyễn Thị Mỹ D. không bỏ trốn mà vẫn làm việc, đối thoại với các hụi viên để tìm hướng giải quyết. (XEM CHI TIẾT)

Tìm được người rơi cọc tiền 500.000 đồng trên đường

Mạng xã hội lan truyền thông tin về một người đàn ông nhặt được cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng trên đường Đặng Văn Bi (phường Thủ Đức, TPHCM) và đang tìm chủ nhân.

Qua xác minh, người này là anh Nguyễn Minh Anh (37 tuổi, ngụ phường Thủ Đức).

Công an trả lại cọc tiền hơn 40 triệu đồng cho người đánh rơi.

Theo anh Anh, khi đang làm việc tại số 77 đường Đặng Văn Bi thì một phụ nữ đi đường phát hiện có người làm rơi tiền xuống đường gần chỗ anh đang làm việc nên đã nhặt lên. Do người phụ nữ có việc gấp nên đưa số tiền nhờ anh Anh nộp cơ quan công an để tìm và trả cho người đánh rơi.

Sau đó, ông Nguyễn Hùng Sơn (65 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) đến công an trình báo việc bị rơi tiền. Sau khi xác minh, Công an phường Thủ Đức đã trao trả toàn bộ số tiền cho ông Sơn. (XEM CHI TIẾT)

Sự thật đau lòng vụ thùng carton đựng thi thể trẻ sơ sinh ở TPHCM

Công an phường Trung Mỹ Tây vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục làm rõ vụ phát hiện thùng carton đựng thi thể trẻ sơ sinh tại một con hẻm không số trên địa bàn.

Trước đó, người dân bàng hoàng sau khi phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton đặt tại một con hẻm vắng và nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng.

Chị L.T.B.H. nhận là mẹ của bé sơ sinh nói trên và khai toàn bộ sự việc. Chị H. cho biết phát hiện bé trai sinh non, không có dấu hiệu hô hấp. Lo sợ gia đình chồng biết, chị H. đã dùng khăn quấn thi thể bé, bỏ vào thùng carton rồi đặt tại một con hẻm vắng. (XEM CHI TIẾT)

Bên xây nhầm trên đất người khác ở TPHCM nhận sai, xin 45 ngày để dời nhà

Tại trụ sở UBND phường Chánh Hiệp (TPHCM), những người liên quan đến phản ánh xây nhầm nhà trên đất người khác đến làm việc theo giấy mời.

Anh N.M.T. (30 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp) cho biết anh là chủ sở hữu căn nhà trong vụ việc. Gặp vợ chồng chị Võ Thu Thảo và anh Từ Kiến Trung, chủ sở hữu hợp pháp thửa đất bị xây nhầm nhà, anh T. đã thừa nhận sai, gửi lời xin lỗi và cam kết trong vòng 45 ngày sẽ di dời nhà, trả lại hiện trạng đất cho vợ chồng chị Thảo.

Tháp 22 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ dùng làm gì?

Thành phố mới Bình Dương với điểm nhấn là tòa tháp Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ). Sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM, chỉ một ít cơ quan, đơn vị còn giữ lại ít nhân sự làm việc tại tòa tháp này nhưng rải rác, phân tán, gây kém hiệu quả trong sử dụng tài sản công, lãng phí chi phí vận hành tòa nhà.

Tòa tháp Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ)

Để nơi đây sôi động trở lại, TPHCM dự kiến chuyển công năng tòa tháp thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo. UBND TPHCM đã giao các sở, ban ngành nghiên cứu về đề xuất chuyển đổi công năng tòa nhà này. (XEM CHI TIẾT)

Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên ở Long Thành cất cánh

Chuyến bay đầu tiên trong đợt bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành vừa được thực hiện trong kế hoạch bay hiệu chuẩn đã được Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) phê duyệt.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang xây dựng

Theo đó, máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến về vùng trời Long Thành để thực hiện các bài bay kiểm tra. Tại sân bay Long Thành, máy bay tiếp cận mức thấp trên đường băng số 1 và bay rà trên đường băng để kiểm tra hệ thống đèn và sau đó tăng tốc bay lên cao trở lại. Phục vụ công tác bay hiệu chuẩn, tại tầng 20 của tháp không lưu, các thiết bị đối không được lắp đặt để kết nối liên lạc giữa máy bay và kiểm soát viên không lưu. Một ê kíp quản lý bay túc trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của chuyến bay. (XEM CHI TIẾT)

Đưa AI điều hành giao thông trên quốc lộ 51

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) vừa phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, kiểm tra hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ngã ba Khu công nghiệp Mỹ Xuân A (quốc lộ 51, phường Phú Mỹ).

Tại hiện trường, các đơn vị phối hợp vận hành, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo tình huống thực tế nhằm đánh giá khả năng thích ứng của hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

AI được đưa vào xử lý đèn giao thông trên quốc lộ 51

Hệ thống đèn tín hiệu AI có khả năng phân tích dữ liệu thời gian thực thông qua camera, cảm biến, từ đó tự động điều chỉnh chu kỳ đèn theo mật độ phương tiện. Công nghệ này giúp tối ưu dòng xe, giảm ùn tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm, dịp lễ Tết.

Ngoài ra, AI còn dự báo tình hình giao thông dựa trên dữ liệu lịch sử, đưa ra cảnh báo sớm và phương án điều tiết phù hợp. (XEM CHI TIẾT)