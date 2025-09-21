Xuyên đêm truy tìm kẻ lạ mặt chở bé gái 6 tuổi đi; Công an bị kẻ lừa đảo dọa ‘cho về vườn'

TPO - Giá vé tàu Tết cao nhất hơn 3,7 triệu đồng; Xuyên đêm truy tìm kẻ lạ mặt chở bé gái 6 tuổi đi; Giải cứu nữ sinh, Trung tá công an bị kẻ lừa đảo dọa ‘cho về vườn'... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Giá vé tàu Tết cao nhất hơn 3,7 triệu đồng

Vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 được mở bán từ ngày 20/9, áp dụng cho khách mua trực tiếp tại nhà ga, các điểm bán vé hoặc đặt qua mạng. Mỗi khách được mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Với khách đi tập thể, ngành đường sắt đã tiếp nhận danh sách đăng ký của các đơn vị từ ngày 15 đến 19/9.

Người dân mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn sáng 20/9. Ảnh: A.N

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết giá vé Tết năm nay tăng do đưa vào khai thác 150 toa xe mới. Mức cao nhất là 3,75 triệu đồng cho giường nằm mềm tầng một (khoang 4 giường) trên tuyến Sài Gòn - Hà Nội dịp cao điểm. Riêng khoang VIP, giá 7,35 triệu đồng mỗi giường, dành cho khách muốn có không gian riêng tư. (XEM CHI TIẾT)

Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên đêm truy tìm

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị nhận được tin báo của chị Th.K. (25 tuổi) về việc con gái chị là cháu T.H.S.N. (6 tuổi) bị một người đàn ông lạ mặt chở đi. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tân Phú.

Truy vết, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Hồ Văn Quân (47 tuổi) đang giữ cháu S.N. tại một vườn mãng cầu thuộc ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế người đàn ông này và giải cứu cháu bé an toàn.

Tại cơ quan công an, Quân khai làm nghề giữ vườn mãng cầu. Sau khi uống rượu, đối tượng đi xe máy về vườn thì thấy cháu S.N. đứng một mình bên đường. Quân đã dụ dỗ “chú chở về nhà” rồi bế cháu lên xe, đưa về chòi giữ vườn của mình.

Quân khai chỉ cho cháu uống nước, không thực hiện hành vi xâm hại. Khi bé gái khóc đòi về, Quân an ủi “ngủ đi, sáng mai chú chở về”, sau đó để mặc cháu bé, còn mình lên giường ngủ. Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra, làm rõ dấu hiệu của tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" được quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự đối với Quân.

Cháy tại tầng 11 chung cư ở TPHCM, người dân tháo chạy

Vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại tầng 11 chung cư ở phường Đức Nhuận (TPHCM), nhiều người dân được sơ tán ra ngoài.

Người dân tháo chạy trong vụ cháy chung cư

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp cùng xe chuyên dụng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, hướng dẫn người dân sơ tán. Nhiều xe cứu thương cũng có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Lãnh đạo địa phương cho biết, vụ cháy không thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Bắt 2 Tiktoker dàn dựng quay clip phản cảm

Công an xã Đông Thạnh, TPHCM phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM bắt khẩn cấp Lương Công Thuận (27 tuổi) và Lê Văn Nhâm (33 tuổi, cùng ngụ ở địa phương) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, Thuận là chủ tài khoản Tiktok “Thuận khùng báo đời”; còn Nhâm là chủ tài khoản “Minh báo đời yêu em”.

Nhâm - Thuận tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, Thuận và Nhâm bàn bạc, tổ chức dàn dựng nhiều tình huống gây phản cảm như: nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ, giả vờ “ngáo đá” rồi múa giữa giao lộ, úp bánh kem vào mặt đồng bọn... Nhóm này còn lôi kéo thêm người tham gia để dựng cảnh, tạo kịch tính. (XEM CHI TIẾT)

Làm rõ vụ 74 học sinh đau bụng, tiêu chảy sau bữa ăn tại trường tiểu học

Đại diện UBND phường Linh Xuân (TPHCM) xác nhận đang phối hợp với Công an phường và các đơn vị liên quan điều tra vụ việc nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/9, đúng dịp lễ khai giảng năm học 2025-2026. Theo phản ánh từ phụ huynh, sau khi về nhà, một số học sinh phàn nàn "bánh canh hôm nay cảm thấy thiu thiu".

Đến tối cùng ngày và sáng hôm sau (6/9), các em liên tục có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, đau họng và sốt. Nhiều trường hợp được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để khám và điều trị. Đến thời điểm hiện tại, các học sinh đã ổn định sức khỏe và trở lại trường học bình thường.

Công nhân đình công đòi trả lương

Một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ hình ảnh đông người tụ tập và gây chú ý với sự xuất hiện của lực lượng công an. Do nội dung chia sẻ mập mờ, dẫn tới tò mò của cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào trưa 19/9 tại Công ty TNHH Thương mại Sản xuất L.H Việt Nam (phường Tân Uyên, TPHCM). Do có đông người tụ tập, để bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an phường đã đến công ty để nắm tình hình.

Hiện trường vụ việc.

Về nguyên nhân, đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết thời điểm trên, công nhân đã tập trung yêu cầu công ty chi trả 50% tiền lương tháng 8 cho 1.272 người lao động với tổng số tiền là 9,039 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty chưa đóng kinh phí công đoàn với số tiền hơn 2 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 4/2024 đến nay với khoảng 13 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Danh tính 3 nghi phạm liên quan vụ giết người ở Đồng Nai

Ngày 21/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an xã Tân Thành đã phát hiện, bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý.

Trước đó, Công an xã Tân Thành nhận tin báo có 3 đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, đang lẩn trốn trên địa bàn.

Nhận định đây là nhóm đối tượng nguy hiểm, Công an xã Tân Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt. Chỉ sau vài giờ, cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi), Trần Hoàng Nhã (23 tuổi) và Nguyễn Duy Khang (29 tuổi), cùng trú xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Giải cứu nữ sinh, Trung tá công an bị kẻ lừa đảo dọa ‘cho về vườn'

Công an phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an phường Thuận Giao (TPHCM) kịp thời ngăn chặn một vụ bắt cóc online.

Lực lượng công an xác định nạn nhân là chị L.H.O. (20 tuổi, quê Đồng Tháp), hiện là sinh viên một trường đại học tại TPHCM, đang thuê phòng một mình trên địa bàn phường.

Theo khai báo, chị O. bị đối tượng lừa đảo tự xưng là Cục trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đe dọa chị có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, phải đi đến địa bàn Đồng Nai thuê nhà nghỉ ở một mình. Sau đó, đối tượng yêu cầu chị O. liên lạc với gia đình nói đang bị bắt cóc và phải chuyển 600 triệu đồng để chuộc.

Đáng nói, khi nạn nhân được đưa về trụ sở Công an phường Xuân Lập, các đối tượng vẫn tiếp tục gọi điện đe dọa. Trung tá Nguyễn Hồng Mạnh, Phó trưởng Công an phường nghe điện thoại từ đối tượng (tự xưng là Khoa, cấp bậc Trung tá thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội) nói rằng công an phường đã phá hỏng nhiệm vụ quan trọng và cảnh báo sẽ báo cáo lãnh đạo cho Trung tá Mạnh “về vườn”.