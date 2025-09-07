Hàng chục thanh niên dùng vợt hứng tiền; Xác minh vụ ẩu đả có nghệ sĩ tại quán ăn

TPO - Hàng chục thanh niên dùng vợt hứng tiền gây náo loạn; Xác minh vụ ẩu đả có nghệ sĩ tại quán ăn; Yêu cầu di dời 450 hộ dân chung cư xuống cấp nghiêm trọng; Cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu hơn 20 m... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Hàng chục thanh niên dùng vợt hứng tiền gây náo loạn cả khu phố

Dịp Rằm tháng 7 âm lịch, tại khu vực Chợ Lớn, nhiều tiểu thương thường thực hiện nghi lễ cúng cô hồn và tung tiền, bánh kẹo ra đường.

Tại vòng xoay Phùng Hưng (phường Chợ Lớn) mới đây, hàng chục người dân đã tụ tập để chờ cướp đồ cúng và tiền lộc (còn gọi là giật cô hồn). Trong số này phần lớn là thanh niên, chuẩn bị sẵn vợt để hứng được nhiều tiền lộc.

Khi gia chủ rải tiền xuống đường, lập tức đám đông lao tới, xô đẩy, tranh giành. Trong đó, có trường hợp còn mang theo vật dụng giống hung khí tự chế để thị uy, gây mất an toàn và khiến người dân xung quanh lo lắng.

Xác minh vụ ẩu đả có nghệ sĩ tại quán ăn ở TPHCM

Những ngày gần đây, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người ẩu đả tại một quán ăn, trong đó có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ như H.L., V.V.L.T. (nghệ danh L.T.) và YouTuber. Qua tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra tại một quán ăn trên đường số 7, phường An Lạc, TPHCM.

Nhóm người ẩu đả tại quán ăn ở phường An Lạc. Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh từ clip cho thấy, một nhóm người lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát tại quán ăn nói trên. Trong clip có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ và YouTuber. Trong lúc ẩu đả, một nam thanh niên bị thương nặng, gục xuống bàn.

Bước đầu, Công an phường An Lạc đã mời một số người liên quan lên trụ sở làm việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Yêu cầu di dời 450 hộ dân chung cư xuống cấp nghiêm trọng

Chính quyền TPHCM yêu cầu phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) lập kế hoạch di dời khoảng 450 hộ dân tại chung cư Phạm Thế Hiển, sau khi công trình được kiểm định và xác định đã hư hỏng nặng.

Chung cư Phạm Thế Hiển xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hữu Huy

Theo Sở Xây dựng TPHCM, nhiều dầm, sàn, cột tại chung cư bong tróc bê tông, cốt thép rỉ sét, lan can tách khỏi kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập. Kết quả kiểm định xếp công trình loại C - một số kết cấu chính không còn đảm bảo khả năng chịu lực, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ, cần sớm di dời để tránh rủi ro cho cư dân

Chung cư Phạm Thế Hiển gồm 3 lô A, B, C, cao 4 tầng, xây dựng từ năm 1972, hiện có khoảng 450 hộ dân sinh sống. Nhiều hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cư dân. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tiệm thẩm mỹ thực hiện 500 ca hút mỡ trái phép

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hường (SN 1993, ngụ phường Gò Vấp), Nguyễn Minh Khải (SN 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhất) cùng Dương Tấn Long về tội Lừa dối khách hàng.

Phòng phẫu thuật bên trong cơ sở hoạt động không phép

Trước đó, qua rà soát, kiểm tra các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phẫu thuật thẩm mỹ, Công an TPHCM phát hiện cơ sở Ho.pital SW (địa chỉ: 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ) do Nguyễn Thị Hường làm chủ có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Cụ thể, cơ sở này không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy phép trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, Hường vẫn chỉ đạo nhân viên thực hiện dịch vụ hút mỡ cho 500 khách hàng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Người dân giao nộp 5 bồ câu Nicobar quý hiếm ở Côn Đảo

Một người dân ở Côn Đảo đã tự nguyện bàn giao 5 con bồ câu Nicobar - loài chim nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới cho Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo.

Một bồ câu Nicobar vừa được người dân giao nộp. Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo

Số chim gồm một con trống và bốn con mái, nặng 190-250 gram, được người dân bắt được và bàn giao cho cơ quan chức năng ngày 5/9. Theo quy định, sau khi tiếp nhận, chim sẽ được thả về tự nhiên. Tuy nhiên, do cả 5 con đều bị thương, nếu thả ngay có thể ảnh hưởng đến sự sống, Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo đã nhờ Vườn quốc gia Côn Đảo hỗ trợ chăm sóc, phục hồi sức khỏe trước khi tái thả.

Ngăn chặn kịp thời công an rởm lừa cụ bà số tiền 400 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa ngăn chặn thêm một vụ nhóm lừa đảo qua không gian mạng, giả danh, gọi điện đe dọa một cụ bà, yêu cầu chuyển số tiền 400 triệu đồng. Nạn nhân là bà B.T.V. (73 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Bà B.T.V. cho biết trong vòng 5 ngày, bà liên tục nhận được điện thoại từ số lạ xưng là công an đang điều tra bà liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán ma túy, tài trợ khủng bố.

Bà B.T.V. (73 tuổi, ngoài cùng bên phải, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) suýt bị lừa 400 triệu đồng - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Nhóm lừa đảo đã gọi điện uy hiếp, đe dọa và liên tục yêu cầu bà B.T.V. vay mượn tiền, đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sau đó chuyển số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của nhóm lừa đảo.

Từ lời khai của bà B.T.V., lực lượng Công an Đồng Nai tiếp tục giải thích cho bà V. về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Lúc này bà B.T.V. mới biết mình bị nhóm lừa đảo dụ dỗ, đe dọa để chiếm đoạt tiền…

Cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu hơn 20 m ở Đồng Nai

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đồng Nai) vừa kịp thời cứu sống người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu hơn 20 m tại xã Đồng Tâm.

Nạn nhân là ông Bùi Văn Viện (60 tuổi, ngụ ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai).

Giếng khô sâu, nơi nạn nhân bị rơi xuống và được lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu đưa lên mặt đất. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Trước đó, sau khi uống rượu, ông Viện đi ra cạnh giếng bỏ hoang gần nhà ngồi chơi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người nhà thấy ông Viện đang ngồi sát miệng giếng, loạng choạng rồi bất ngờ bị rơi xuống giếng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Bình Phước đã điều động một xe cứu hộ cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án cứu nạn. (XEM CHI TIẾT)

Vụ cháy quán karaoke An Phú: Đề nghị giảm án cho các bị cáo

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty Thái Bình Anh) và Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bình Dương (cũ).

Riêng bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) kháng cáo kêu oan. Đại diện của 6 bị hại đã mất trong vụ án kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự và tăng mức bồi thường.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương (cũ) đã tuyên phạt các bị cáo Lê Anh Xuân: 8 năm tù; Nguyễn Thành Luân: 5 năm tù; Phạm Quốc Hùng: 7 năm tù; Vũ Trường Sơn: 5,5 năm tù và Phạm Thị Hồng: 7,5 năm tù.