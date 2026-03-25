Đồng Nai lấy ý kiến nhân dân về 'lên đời' thành đô thị trực thuộc Trung ương

TPO - Kết quả tổng hợp ý kiến nhân dân phải được các xã, phường báo cáo về Sở Nội vụ Đồng Nai trước 17h ngày 26/3

Ngày 24/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã ký văn bản chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, cùng đề án thành lập 10 phường trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai lấy ý kiến người dân về đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng đối với đề án thành lập 10 phường gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Dầu Giây, Xuân Lộc, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh, các địa phương liên quan sẽ tổ chức lấy ý kiến đồng thời.

Kết quả tổng hợp ý kiến nhân dân phải được các xã, phường báo cáo về Sở Nội vụ trước 17h ngày 26/3.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết quy trình lấy ý kiến, đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan này có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương thành lập các đơn vị hành chính mới, hoàn thành trong ngày 27/3.

Cùng ngày 24/3, Văn phòng Trung ương Đảng cũng phát đi thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, trong đó có nội dung thảo luận về tờ trình liên quan đến việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Hiện Đồng Nai là một trong những địa phương trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ. Sau khi hợp nhất với Bình Phước, quy mô dân số của địa phương này vượt 4,4 triệu người, đứng thứ 3 cả nước, chỉ sau TP.HCM và Hà Nội.

Về quy mô, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km², thuộc nhóm 10 địa phương lớn nhất cả nước. Nền kinh tế đạt khoảng 676.000 tỷ đồng (tương đương 26 tỷ USD), xếp thứ 4 toàn quốc, sau TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng.

Được xem là “thủ phủ” công nghiệp của cả nước, Đồng Nai giữ vai trò trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời là cửa ngõ kết nối liên vùng quan trọng. Hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ với đầy đủ các loại hình như đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không.

Đáng chú ý, sân bay quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia được kỳ vọng trở thành cửa ngõ quốc tế của khu vực. Bên cạnh đó, cảng Phước An cũng đang được định hướng phát triển thành một trong những trung tâm cảng biển lớn của cả nước.

Việc lấy ý kiến nhân dân lần này được xem là bước quan trọng trong lộ trình đưa Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.