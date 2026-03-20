Đồng Nai công bố đường dây nóng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Văn Quân
TPO - Ngày 20/3, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai đã thông báo công bố đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai cho biết, nội dung tiếp nhận bao gồm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; gian lận thương mại, gian lận về giá và các hành vi vi phạm pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý.

Việc công bố đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin từ tổ chức, cá nhân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian gần đây, Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều trường hợp gian lận thương mại trên địa bàn

Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh thông tin qua số điện thoại 0251.887.8787, hoạt động 24/7, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết. Đồng thời, thông tin cũng được tiếp nhận qua địa chỉ email bcd389dongnai@gmail.com.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai đề nghị các cơ quan báo chí, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân biết, tham gia cung cấp thông tin, góp phần giữ ổn định thị trường.

#BCĐ 389 #Đồng Nai #Hàng giả #Tội phạm sản xuất hàng giả #Phòng chống hàng giả quy mô lớn

