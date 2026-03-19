Hai tháng đầu năm, hơn 5,7 triệu tỷ đồng chảy vào ngân hàng phía Nam

Uyên Phương
TPO - Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (gồm TPHCM và tỉnh Đồng Nai), đến cuối tháng 2/2026 tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đạt hơn 5,7 triệu tỷ đồng.

Ngày 19/3, ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho biết, trong hai tháng đầu năm 2026, huy động vốn tín dụng trên địa bàn khu vực 2 đạt hơn 5,7 triệu tỷ đồng.

Trong đó, bộ phận tiền gửi tiết kiệm dân cư tiếp tục ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng (tăng 2,63% so với cuối năm 2025), chiếm tỷ trọng 40% trong tổng huy động vốn của các TCTD trên địa bàn.

Hơn 5,7 triệu tỷ đồng vốn huy động "chảy" vào ngân hàng ở TPHCM và Đồng Nai trong hai tháng đầu năm 2026

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, trong điều kiện hiện nay, với sự khác biệt mang lại từ các dịch vụ ngân hàng điện tử và các sản phẩm tiền gửi đa dạng phong phú thì việc ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng của bộ phận tiền gửi tiết kiệm dân cư tiếp tục là yếu tố thuận lợi cho các TCTD khai thác và sử dụng vốn hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục phản ánh niềm tin của người dân, hiệu quả chính sách tiền tệ và kênh tiền gửi tiết kiệm ngân hàng.

Phân tích cụ thể hơn, ông Lệnh cho biết, huy động vốn của các TCTD là một trong các hoạt động chủ yếu, là dịch vụ truyền thống, dịch vụ lõi: huy động vốn để cho vay. Vì vậy, ngoài các yếu tố chính sách, lãi suất; chất lượng sản phẩm dịch vụ tiền gửi… thì hiệu quả tín dụng, chất lượng tín dụng và kiểm soát tốt nợ xấu cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình khai thác và sử dụng vốn của các TCTD.

“Khi vốn tín dụng phát huy hiệu quả, luân chuyển vốn trong nền kinh tế tốt sẽ tác động tích cực đến hoạt động huy động vốn của các TCTD, đến lãi suất và quá trình mở rộng và tăng trưởng tín dụng đáp ứng vốn cho nền kinh tế” – ông Lệnh nhận định.

Thực tế, từ đầu năm 2026, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh làm thay đổi rõ rệt hành vi dòng tiền của người dân. Sau thời gian ưu tiên chứng khoán, bất động sản, vàng, nhiều nhà đầu tư đã quay lại kênh tiết kiệm – vốn được xem là an toàn, ổn định hơn.

Mặt bằng lãi suất mới hình thành khiến gửi tiết kiệm trở thành lựa chọn ưu tiên với nhiều người có tiền nhàn rỗi. Hiện lãi suất kỳ hạn 1 tháng dao động 3–4,75%/năm; kỳ hạn 3 tháng phổ biến 4–4,75%/năm, sát trần quy định. Với kỳ hạn 12–18 tháng, nhiều ngân hàng đã niêm yết mức trên 7%/năm.

#Huy động vốn ngân hàng #Tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm #Ảnh hưởng lãi suất huy động #Dòng tiền người dân #Chính sách tiền tệ và tín dụng #Thị trường gửi tiết kiệm #Tác động nền kinh tế #Chuyển dịch dòng vốn #Dịch vụ ngân hàng điện tử #Quản lý nợ xấu

