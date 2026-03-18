Xử lý đối tượng đăng bình luận phản cảm trên Fanpage 'Công an xã Tà Lài'

Văn Quân
TPO - N.X.T. đã đăng tải bình luận không phù hợp trên Fanpage Công an xã Tà Lài và bị công an xã mời làm việc.

Ngày 18/3, Công an xã Tà Lài (Công an tỉnh Đồng Nai) đã làm việc với người có liên quan đến hành động đăng tải bình luận phản cảm trên trang Fanpage Công an xã Tà Lài.

Theo Công an xã Tà Lài, thời gian qua, Fanpage Công an xã Tà Lài (Công an tỉnh Đồng Nai) thường xuyên đăng tải các nội dung tuyên truyền, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Tà Lài làm việc với N.X.T (ngồi giữa). T. đã thừa nhận vi phạm, tự nguyện viết bài xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm (Ảnh: CACC)

Tuy nhiên, quá trình đăng tải thông tin tuyên truyền đã phát sinh trường hợp cá nhân sử dụng mạng xã hội bình luận với nội dung phản cảm, thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an nhân dân. Cụ thể, N.X.T (sinh năm 2008, trú ấp 4, xã Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai) đã đăng tải bình luận không phù hợp trên Fanpage.

Sau khi nắm tình hình, Công an xã Tà Lài đã mời T. làm việc. Tại đây, người này thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện viết bài xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Công an xã Tà Lài khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức, sử dụng ngôn từ đúng mực, tuân thủ pháp luật; không đăng tải, bình luận nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Văn Quân
