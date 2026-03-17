'Vẽ' bệnh, cơ sở không phép ở TPHCM thu hơn 2 tỷ đồng của khách hàng

TPO - Núp bóng cơ sở “chữa bệnh tóc” với những lời quảng cáo có bác sĩ chuyên môn, BN Center đã dựng lên kịch bản “vẽ bệnh” da đầu để dẫn dụ khách hàng điều trị, thu tiền hàng chục triệu đồng mỗi người. Khi sự thật bị lật tẩy, hàng loạt nạn nhân mới vỡ lẽ: cơ sở này không hề được cấp phép, còn người trực tiếp “khám chữa” chỉ là những kẻ mạo danh bác sĩ, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.

Tối 17/3, Công an TPHCM cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu lừa đảo xảy ra tại Hộ kinh doanh BN Center (372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TPHCM).

Clip công an đọc lệnh bắt các đối tượng.

Trước đó vào ngày 6/11/2025, Công an TPHCM (Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì) phối hợp Sở Y tế kiểm tra cơ sở BN Center do bà Trần Thị Xuân (SN 1994) đứng tên đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định, BN Center thực chất do Lê Thị Thanh Giang (SN 2001) điều hành, nhờ bà Xuân đứng tên pháp lý. Cơ sở này quảng cáo trên mạng xã hội Facebook là nơi “khám chữa bệnh chuyên sâu về tóc và da đầu”, có bác sĩ chuyên môn nhằm thu hút khách hàng. Tuy nhiên, BN Center không được Sở Y tế TPHCM cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh, cũng không được xác nhận nội dung quảng cáo y tế.

Đáng chú ý, các đối tượng không có chuyên môn y tế nhưng tự xưng “bác sĩ”, “kỹ thuật viên”, trực tiếp tư vấn, điều trị và thu tiền của khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định có khoảng 50 khách hàng đã đến điều trị tại đây, với tổng số tiền hơn 2,06 tỷ đồng. Nhiều người cho biết việc điều trị không hiệu quả như quảng cáo nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Xuân (bên trái) và Giang tại cơ quan công an.

Hiện, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Xuân. Đối với Lê Thị Thanh Giang, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan và truy thu số tiền đã chiếm đoạt.