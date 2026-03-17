Nổ súng trong phòng khách sạn ở Vĩnh Long

TPO - Nghe tiếng nổ phát ra từ phòng khách sạn, nhân viên đi kiểm tra phát hiện 3 đối tượng đánh nhau. Hiện trường có một vật giống súng, 2 vỏ đạn, số tiền hơn 100 triệu đồng, 3 túi nilon chứa tinh thể nghi ma túy.

Chiều 17/3, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về vụ việc đánh nhau có liên quan đến súng và ma túy tại một khách sạn ở phường Cái Vồn.

Cụ thể, chiều 16/3, bảo vệ khách sạn nghe tiếng nổ lớn giống như tiếng súng phát ra tại phòng 210.

Tiến hành kiểm tra, bảo vệ khách sạn phát hiện 3 đối tượng đánh nhau. Khi nghe truy hô thì cả 3 đối tượng bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an phường Cái Vồn đến kiểm tra, phát hiện tại hiện trường có một vật giống súng, 2 vỏ đạn bằng kim loại, số tiền 106 triệu đồng, 3 túi nilon chứa tinh thể nghi ma túy và một số tang vật khác có liên quan.

