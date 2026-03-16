Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bỏ lại vợ cùng ma túy để tẩu thoát khi thấy công an

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thấy lực lượng công an ra hiệu dừng xe kiểm tra, Lương Văn Thuận lập tức tăng ga bỏ chạy. Khi xe ngã giữa đường, người đàn ông này bỏ lại vợ cùng số ma túy mang theo để tẩu thoát.

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Thuận (SN 1993) và vợ là Pay Thị Ngoạn (SN 1993), cùng trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 29/12/2024, Thuận bảo vợ đưa 25 triệu đồng để đi mua ma túy về bán kiếm lời. Sau đó, Thuận lên khu vực xã Mường Quàng mua hồng phiến và heroin với giá 21 triệu đồng. Tối cùng ngày, nhận điện thoại của chồng, Ngoạn điều khiển xe máy lên đón.

Thuận giao số ma túy cho vợ cất giữ, còn mình trực tiếp điều khiển xe máy chở vợ về. Sáng hôm sau, khi hai vợ chồng di chuyển đến địa bàn xã Hùng Châu thì bị lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Bị cáo Lương Văn Thuận và Pay Thị Ngoạn tại tòa.

Lo sợ bị phát hiện, Thuận tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên chỉ đi được khoảng 100m thì cả xe và người ngã ra đường. Thuận bỏ lại xe máy, chạy bộ tẩu thoát. Trong lúc bỏ chạy, Thuận bảo vợ ném ma túy cho mình nhưng do bị công an truy đuổi gắt gao nên không kịp lấy. Pay Thị Ngoạn bị bắt giữ cùng tang vật, còn Thuận bỏ trốn.

Sau đó, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với Lương Văn Thuận. Đến ngày 14/12/2025, Thuận bị bắt giữ khi vừa mua 33g ma túy.

Quá trình điều tra xác định, Lương Văn Thuận phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hai lần mua bán trái phép tổng cộng 187g ma túy. Pay Thị Ngoạn phải chịu trách nhiệm hình sự với 153g ma túy do tham gia cùng chồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin được giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Văn Thuận 20 năm tù, Pay Thị Ngoạn 12 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

