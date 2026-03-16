Bỏ lại vợ cùng ma túy để tẩu thoát khi thấy công an

TPO - Thấy lực lượng công an ra hiệu dừng xe kiểm tra, Lương Văn Thuận lập tức tăng ga bỏ chạy. Khi xe ngã giữa đường, người đàn ông này bỏ lại vợ cùng số ma túy mang theo để tẩu thoát.

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Thuận (SN 1993) và vợ là Pay Thị Ngoạn (SN 1993), cùng trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 29/12/2024, Thuận bảo vợ đưa 25 triệu đồng để đi mua ma túy về bán kiếm lời. Sau đó, Thuận lên khu vực xã Mường Quàng mua hồng phiến và heroin với giá 21 triệu đồng. Tối cùng ngày, nhận điện thoại của chồng, Ngoạn điều khiển xe máy lên đón.

Thuận giao số ma túy cho vợ cất giữ, còn mình trực tiếp điều khiển xe máy chở vợ về. Sáng hôm sau, khi hai vợ chồng di chuyển đến địa bàn xã Hùng Châu thì bị lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Bị cáo Lương Văn Thuận và Pay Thị Ngoạn tại tòa.

Lo sợ bị phát hiện, Thuận tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên chỉ đi được khoảng 100m thì cả xe và người ngã ra đường. Thuận bỏ lại xe máy, chạy bộ tẩu thoát. Trong lúc bỏ chạy, Thuận bảo vợ ném ma túy cho mình nhưng do bị công an truy đuổi gắt gao nên không kịp lấy. Pay Thị Ngoạn bị bắt giữ cùng tang vật, còn Thuận bỏ trốn.

Sau đó, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với Lương Văn Thuận. Đến ngày 14/12/2025, Thuận bị bắt giữ khi vừa mua 33g ma túy.

Quá trình điều tra xác định, Lương Văn Thuận phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hai lần mua bán trái phép tổng cộng 187g ma túy. Pay Thị Ngoạn phải chịu trách nhiệm hình sự với 153g ma túy do tham gia cùng chồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin được giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Văn Thuận 20 năm tù, Pay Thị Ngoạn 12 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.