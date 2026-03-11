Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

TPHCM triệt phá đường dây ma túy lớn giáp biên giới Campuchia

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đường dây này, các đối tượng nhận ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh, sau đó đưa về các xã giáp ranh TPHCM để cất giấu, phân chia và vận chuyển đến các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Ngày 11/3, Công an TPHCM cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ khu vực biên giới Campuchia qua tỉnh Tây Ninh, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương như TPHCM, Tây Ninh, Trà Vinh, Đắk Lắk…

z7610371528004-9133f74dc4dd8fd96cb7568785282bd1.jpg
Các đối tượng liên quan đến vụ án bị công an bắt giữ.

Trước đó vào ngày 2/3, Tổ công tác thuộc Đội 4 – PC04 phối hợp với Công an xã Thái Mỹ (TPHCM) kiểm tra một ô tô lưu thông trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Võ Minh Thịnh (SN 1993) cùng hơn 7 kg ma túy các loại được cất giấu trong phương tiện.

Từ manh mối ban đầu, cơ quan điều tra nhanh chóng mở rộng chuyên án, lần lượt bắt giữ các đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây, gồm: Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh, cùng hơn 26 đối tượng khác có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng nhận ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh, sau đó đưa về các xã giáp ranh TPHCM để cất giấu, phân chia và vận chuyển đến các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

z7610371587811-86405e6b4ab93db75a44cbfb830bbb3c.jpg
Tang vật thu được từ vụ án.

Trong đường dây này, Võ Minh Thịnh được xác định giữ vai trò điều hành chính, trực tiếp nhận và phân phối ma túy. Các đối tượng Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh có nhiệm vụ hỗ trợ cất giấu, đóng gói và vận chuyển ma túy đến các đầu mối tiêu thụ.

Đến nay, Phòng PC04 đã bắt giữ và mời làm việc tổng cộng 30 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

z7610371543482-c7478f2a341b0b285c0b71c7f85b69e5.jpg
Tổng cộng 30 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ liên quan đến vụ án.

Tang vật thu giữ gồm hơn 17 kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc và 60 gói “nước vui” cùng nhiều vật chứng liên quan.

Công an TPHCM cho biết chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét với phương châm “không chỉ đánh khúc giữa mà triệt phá toàn bộ đường dây, từ đối tượng cầm đầu đến các mắt xích liên quan và cả người sử dụng”.

Việc triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn này góp phần thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nguyễn Dũng
