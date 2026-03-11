Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

TPO - Ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) cùng đồng phạm có đơn kháng cáo xin tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Theo thông báo của TAND TP Hà Nội, đơn vị vừa nhận đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế).

Ngoài ra, hơn 30 bị cáo (phần lớn là cán bộ Cục An toàn thực phẩm) cũng kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, một số xin được hưởng án treo.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong.

Giữa tháng 1/2026, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh mức án 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh này, bị cáo Trần Việt Nga bị tuyên 15 năm tù; bị cáo Lê Hoàng (chồng của bị cáo Trần Việt Nga) 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn (đều là cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị tuyên lần lượt 12 năm và 7 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra, trong đó nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, giai đoạn từ năm 2018- 2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga.

Từ tháng 8/2018, sau khi được ông Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bị cáo Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cơ chế thu tiền, yêu cầu các chuyên viên Phòng Giám sát và Truyền thông chuyển cho bà ít nhất 2 triệu đồng đối với mỗi hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phải chi tiền, với mức trung bình từ 4 – 9 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo đã thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho chuyên viên và lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm để được hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, không bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại tòa đánh giá, đây là vụ án nhận và đưa hối lộ lớn, gây bức xúc dư luận. Hành vi của nhóm bị cáo làm méo mó công tác quản lý nhà nước, tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe cộng đồng nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Phong có vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu; đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ ngoài lệ phí quy định, phân chia tiền và chỉ đạo cấp dưới thực hiện. Tổng số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn, hưởng lợi cá nhân 43, 9 tỷ đồng.

Bị cáo Nga cũng có vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng với Nguyễn Thanh Phong. Tổng số tiền bị cáo Nga cùng cấp dưới nhận hối lộ 12,7 tỷ đồng (hưởng lợi cá nhân hơn 8,1 tỷ đồng).