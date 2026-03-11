Truy tố bị can Đặng Thị Huệ tội tuyên truyền chống Nhà nước

TPO - Bị can Đặng Thị Huệ bị cáo buộc có hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Viện KSND tỉnh Hưng Yên vừa truy tố bị can Đặng Thị Huệ (SN 1981, nguyên quán thôn Đông Vinh, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên, nơi thường trú tại thôn Đông Vinh, xã Thư Vũ, nơi ở hiện nay tại Cộng hoà Liên bang Đức) về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đặng Thị Huệ.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian vừa qua, bị can Đặng Thị Huệ bỏ đi khỏi nơi cư trú, thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết, hội luận… có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, gieo rắc sự nghi ngờ, gây bất mãn với chính quyền nhân dân; kích động người dân chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Đặng Thị Huệ đã có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 16/1/2023.

Viện Kiểm sát yêu cầu bị can Đặng Thị Huệ đến trụ sở cơ quan công an, Viện Kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.