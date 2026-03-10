Rùng mình xem diễn lại cảnh đục xương để trục lợi bảo hiểm

TPO - Nhằm củng cố chứng cứ vụ án “Trục lợi bảo hiểm” xảy ra tại huyện Cẩm Khê (cũ), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức thực nghiệm điều tra, yêu cầu các bị can diễn lại toàn bộ hành vi tự gây thương tích, dàn dựng tai nạn để trục lợi tiền bảo hiểm.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án “Trục lợi bảo hiểm”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án “Trục lợi bảo hiểm” xảy ra tại huyện Cẩm Khê cũ (nay xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Vụ án gây rúng động khi các đối tượng sử dụng thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm: Tự gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí đập gãy xương để hợp thức hóa hồ sơ tai nạn bảo hiểm.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan. Trong đó, Tạ Minh Châu (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm và Nguyễn Anh Dũng (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cùng công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê bị xác định là những mắt xích quan trọng. Ngoài ra, còn có các đối tượng khác tham gia trong đường dây.

Các dụng cụ đối tượng Tạ Minh Châu sử dụng để đục xương.

Theo tài liệu điều tra, Tạ Minh Châu được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Châu chuẩn bị sẵn dụng cụ y tế, thuốc gây mê và cả búa đinh để thực hiện hành vi. Sau khi các đối tượng đứng tên mua bảo hiểm, Châu hướng dẫn họ đến những nơi vắng vẻ như khu vực hồ câu hoặc nhà riêng để thực hiện kế hoạch.

Tại đây, Châu tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch, sau đó dùng búa tác động trực tiếp vào các vùng xương chậu, xương đùi của những người tham gia nhằm tạo thương tích nặng, giống như tai nạn thật. Sau khi “đục xương” gây thương tích, nhóm đối tượng tiếp tục dàn dựng hiện trường giả như bị điện giật, trượt ngã khi đi suối… rồi đến cơ sở y tế khám, điều trị.

Dựa trên hồ sơ bệnh án và thương tích có thật, các đối tượng làm thủ tục yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn để trục lợi bất chính.

Đối tượng Tạ Minh Châu.

Tại buổi thực nghiệm điều tra, các bị can đã diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả thực nghiệm phù hợp với lời khai và các chứng cứ đã thu thập, giúp cơ quan điều tra củng cố hồ sơ vụ án.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn “đục xương” gây rúng động này.