Pháp luật

Google News

Bắt giữ nghi phạm đâm chết bạn nhậu rồi trốn vào rừng

Nguyễn Ngọc
TPO - Trong lúc nhậu xảy ra mâu thuẫn, nghi phạm đã về nhà lấy dao rồi quay lại khu vực ngã ba tìm bạn nhậu. Khi gặp lại, đối tượng bất ngờ rút dao đâm một nhát vào ngực trái nạn nhân rồi sau đó bỏ trốn vào rừng.

Ngày 10/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chỉ sau 12 giờ truy xét, Công an xã Đăk Sao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Trương Văn Giang (32 tuổi, thường trú tỉnh Thái Nguyên) sau khi dùng dao đâm chết bạn nhậu tại địa bàn xã Đăk Sao tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 8/3, tại ngã ba đường thuộc thôn Năng Nhỏ 1 xã Đăk Sao, Giang nhậu cùng anh A.T. (26 tuổi, trú thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao). Khi đã say xỉn, Giang xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh T.

Trương Văn Giang tại cơ quan công an.

Sau đó Giang về nhà lấy một con dao rồi quay lại khu vực ngã ba. Khi gặp anh T., Giang rút dao đâm một nhát vào ngực trái nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trạm Y tế xã Đăk Sao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đăk Sao nhanh chóng triển khai lực lượng cơ sở tổ chức truy tìm Giang. Đến 8h sáng 9/3, sau hơn 12 giờ bao vây, tìm kiếm, công an đã phát hiện và bắt giữ Giang khi đang lẩn trốn trong khu vực rừng thuộc thôn Năng Nhỏ 1. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ được con dao là tang vật của vụ án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ

Nguyễn Ngọc
