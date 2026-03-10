Tôn vinh cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thi hành án dân sự

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

TPO - Theo ông Nguyễn Thắng Lợi, cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự", nhằm hướng tới tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thi hành án. Từ đó góp phần khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng thi hành án dân sự trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...

Ngày 10/3, Cục Quản lý Thi hành án dân sự và Báo Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp) công bố Thể lệ Cuộc thi “Chuyện nghề Thi hành án dân sự” lần thứ 2.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự cho biết, cuộc thi được phát động trong thời điểm toàn hệ thống hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2026). Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành.

ong-loi.jpg
Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự.

Cuộc thi hướng tới tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thi hành án. Từ đó góp phần khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng thi hành án dân sự trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng như tăng cường sự đồng thuận của xã hội đối với công tác của ngành.

"Cuộc thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tư pháp, hệ thống thi hành án dân sự; các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí và công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi có thể thuộc nhiều thể loại báo chí như ghi chép, phóng sự, phỏng vấn, bình luận… phản ánh các câu chuyện thực tế trong quá trình thi hành án dân sự", ông Lợi chia sẻ.

Tác phẩm dự thi được tiếp nhận từ tháng 3 đến ngày 10/6. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 7/2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự.

bao-ky-ket.jpg
Toàn cảnh buổi lễ.

Ông Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập báo Pháp luật Việt Nam cho hay, trong lần tổ chức đầu tiên cuộc thi đã thu hút hàng trăm tác phẩm dự thi, trong đó 31 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trao giải. Điều đó cho thấy sự quan tâm rộng rãi của xã hội đối với lĩnh vực thi hành án dân sự.

Mong muốn cuộc thi được tổ chức thường niên, ông Vũ Hoài Nam đề nghị Cục Quản lý Thi hành án dân sự chỉ đạo các cơ quan ở địa phương chủ động giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, câu chuyện nghề nghiệp sinh động trong ngành để báo chí tiếp cận, khai thác. Việc này giúp báo chí có nguồn tư liệu để phản ánh những câu chuyện hấp dẫn, góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ thi hành án dân sự tận tụy, trách nhiệm.

Hoàng An
